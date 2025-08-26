بعد عودتها من رحلتها العلاجية بألمانيا.. كندة علوش توجه رسالة خاصة لأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - عبرت الفنانة كندة علوش عن سعادتها الكبيرة بعودة الفنانة أنغام إلى مصر، وذلك بعد رحلة علاجية طويلة استغرفت عدة أسابيع في ألمانيا، بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال كيس حميد على البنكرياس.

واختارت كندة أن تعانق أنغام بكلمات صادقة تحمل الكثير من القوة والدعم، فكتبت من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ رسالة مؤثرة لها هنئتها من خلالها بعودتها من رحلتها العلاجية.

كندة علوش لأنغام: طمنتينا

كندة علوش تهنئ أنغام بعودتها- الصورة من ستوري حساب كندة على إنستغرام

دعم كندة علوش لأنغام

شاركت كندة علوش من خلال خاصية "ستوري" حسابها على "إنستغرام"؛ صورة للفنانةوذلك بعد عودتها من رحلتها العلاجية بألمانيا، وعلقت عليها قائلة: "ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي نورتي بلدك وطمنتينا".ولم تكن هذه المرة الأولى التي تدعم من خلالها كندة الفنانة أنغام في محنتها الصحية، موجهة لها رسائل دعم متمنية لها فيها الشفاء العاجل، وأن تتجاوز هذه الأزمة وتعود لجمهورها من جديد، حيث كتبتسابقًا عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" رسالة قالت فيها: "حبيبة قلبي وقلب كل الناس ربنا يطمنا ويطمن قلب محبينك عليكِ وترجعي لنا في صحة وسلامة في أقرب وقت".

كما شاركت لأنغام صورة في بداية محنتها الصحية، وعلقت عليها كندة قائلة: "نغومة حبيبتي وحبيبة كل الناس.. ربنا يقومك بالسلامة ويشفيني ويعافيكي ويطمنا عليكي ويطمن مامتك وعمر وعبد الرحمن وكل الي بيحبوكي.. يارب الفترة الصعبة دي تعدي على خير وترجعي لفنك وجمهورك بصحة تامة ان شاءلله".

جمهور أنغام يحتفل بعودتها إلى مصر

تصدر اسم الفنانةترند منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل"، عقب إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها بصورة رسمية إلى مصر، حيث أعلن الخبر عبر منشور له عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، قال من خلاله: "من الطائرة على ارض مصر سمعت صوت انغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

أدخل هذا الخبر البهجة والسرور إلى قلوب جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وهو ما بدا واضحًا في تعليقاتهم على منشور سعد، خاصة بعد القلق الكبير الذي عاشوه طوال الفترة الماضية بسبب تضارب الأخبار حول حالتها الصحية.

وكانت بعض الشائعات قد تحدثت عن إصابة أنغام بخراج على البنكرياس، إلا أن الإعلامي محمود سعد نفى ذلك تمامًا مؤخرًا عبر حسابه بالفيسبوك، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية من الصحة، قائلاً: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقًا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية، والمضاعفات التي حصلت هي مضاعفات طبيعية قد ترافق مثل هذا النوع من الجراحات الكبيرة والخطيرة.

"ابن النصابة".. مسلسل منتظر لـ كندة علوش

في سياقٍ آخر، تنشغلبتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ابن النصابة" المكوّن من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولته إلى جانبكلٌ من: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.

