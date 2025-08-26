بارينتي شوبرا تعلن حملها الأول بصورة وتعليق لطيف وهكذا علقت بريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في لحظة طال انتظارها منذ زفافها عام 2023، شاركت نجمة بوليوود بارينتي شوبرا Parineeti Chopra وزوجها راغاف تشادا خبر حملها الأول؛ من خلال حسابها الخاص على إنستغرام، الذي لاقى سيلاً من التهاني والمباركات في قسم التعليقات، بينما حصد آلاف الإعجابات، سواء من زملائها في الوسط الفني، أو من الجمهور.

بارينتي شوبرا تعلن حملها الأول

https://www.instagram.com/p/DNxJuZv5okE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNxJuZv5okE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNxJuZv5okE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابهما الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شارك الزوجان بارينتي شوبرا وزوجها راغاف تشادا صورة ومقطع فيديو لإعلان خبر الحمل. في الصورة تظهر صورة لكعكة مزيّنة على طبق دائري، على خلفية من القماش البيج الناعم، وبجوارها زهور بيضاء رقيقة.

وفي المنتصف، تظهر نقشتان ذهبيتان لقدمين صغيرتين لطفلين، مع نقش "1 + 1 = 3"، في إشارة إلى عائلتهما المتنامية، كما تضمن المنشور فيديو لبارينتي وراغاف وهما يتجولان في حديقة وظهرهما للكاميرا، ممسكيْن بأيدي بعضهما البعض.

وجاء في تعليقهما على المشاركة: "عالمنا الصغير، في طريقه، مبارك بلا حدود".

قد ترغبين في معرفة بارينتي شوبرا تصاب برقبتها خلال التصوير

بريانكا شوبرا تعلق على خبر حمل بارينتي

بمجرد مشاركة المنشور، امتلأ قسم التعليقات برسائل التهنئة، وكانت في المقدمة بريانكا شوبرا -ابنة عم بارينتي- وعلّقت قائلة: "تهانينا (رمز القلب الأحمر)".

كما هنأها عدد آخر من النجوم والمشاهير، من بينهم كاترينا كيف، التي علّقت بثلاثة رموز قلوب حمراء، وسونام كابور التي علّقت وكتبت: "مبروك يا عزيزتي"، وكتبت الممثلة بهومي بيدنيكار: "مبروك"، بالإضافة لـ نيها دوبيا التي كتبت: "تهانينا، أهلاً بك في أفضل مكان (رمز القلب الأحمر)". كما قدّم أنوبام خير، بومي بيدنيكار، تينا داتا، نيمرات كور، وآخرون، رسائل تهنئة أسفل المنشور.

وكتب المصمم ماسابا غوبتا: "أهلاً بك في الحفل! (رمز القلب الأحمر) تهانينا".

زواج بارينتي شوبرا وراغاف تشادا

https://www.instagram.com/p/CxmfcrbI3Su/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxmfcrbI3Su/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxmfcrbI3Su/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تزوجت بارينتي شوبرا وراغاف تشادا يوم 24 سبتمبر من عام 2023، في فندق ليلا بالاس في أودايبور، راجستان. حضر حفل الزفاف عدد من الوجوه المعروفة في عالم الترفيه، وعدد من السياسيين، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وفي اليوم التالي لزفافهما، شارك الزوجان الصور الأولى من حفل زفافهما على إنستغرام، وكتبا: "منذ أول محادثة إلى مائدة الإفطار، نبض قلب كل منا. لقد كنا ننتظر هذا اليوم لفترة طويلة. نحن محظوظان جداً لأننا أخيراً السيد والسيدة! لا يمكن أن نعيش بدون بعضنا البعض. إن حياتنا الأبدية تبدأ الآن".

https://www.instagram.com/p/CsiNuz_ok9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsiNuz_ok9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsiNuz_ok9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وظهر الزوجان مرتدييْن زيّ الزفاف باللون العاجي، بينما يتبادلان أكاليل الزهور، ويمشيان في الممر، في هذا الوقت، يصفق لهما ضيوف حفل الزفاف، ويشاركان في طقوس الزفاف الأخرى.

يمكنكم التعرف إلى: بارنيتي شوبرا : حياتي لم تكن سهلة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»