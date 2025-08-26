هكذا احتفل شقيق أنغام بعودتها إلى مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - عبَّر خالد سليمان شقيق الفنانة أنغام، عن سعادته الكبيرة لعودة شقيقته إلى مصر، وذلك بعد رحلة علاجة طويلة بألمانيا، أجرت خلالها عمليتين في البنكرياس.

شقيق أنغام: أختي وأمي وحبيتي رجعت بالسلامة

وعبر صفحته على "فيسبوك"، نقل "" شعور السعادة تجاه شقيقته النجمة أنغام ، بمنشور قال من خلاله: "أختي وأمي حبيبتي رجعت بالسلامه اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

شكر وثناء

جمهور أنغام يحتفل بعودتها إلى مصر

ولم يكتفِبحالة الترحيب تجاه شقيقته، بل حرص أيضاً على توجيه رسالة خاصة، أثنى من خلالها على كل شخص هنأئه بعودتها إلى أرض الوطن، أو حاول الاطمئنان عليها من خلاله وقت وعكتها الصحية، سواء بمكالمة هاتفية أو برسالة، قائلاً: "بشكر كل الناس ال كانت بتسأل علي انغام بالمكالمات والرسائل وكانو بيدعوا لها من قلوبهم وال باركولي علي رجوعها بالسلامه اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

تصدر اسم الفنانة أنغام ترند منصات التواصل الإجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل"، عقب إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها بصورة رسمية إلى مصر، حيث أعلن الخبر عبر منشور له عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، قال من خلاله: "من الطائرة على ارض مصر سمعت صوت انغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

أدخل هذا الخبر البهجة والسرور إلى قلوب جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وهو ما بدا واضحًا في تعليقاتهم على منشور سعد، خاصة بعد القلق الكبير الذي عاشوه طوال الفترة الماضية بسبب تضارب الأخبار حول حالتها الصحية.

يمكنكم قراءة..... هاني فرحات يكشف أخبار سعيدة عن أنغام: تخطت مرحلة الألم الشديد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».