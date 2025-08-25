الملكة رانيا تلتقي عددًا من المواهب بصحبة الأميرة إيمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:04 مساءً - التقت الملكة رانيا العبدالله، برفقة ابنتها الأميرة إيمان، صباح اليوم 25 أغسطس مجموعة من المواهب الأردنية الواعدة وأعضاء من مجتمع التصميم في الأردن، وذلك ضمن الاستعدادات لإطلاق نسخة عام 2026 من أسبوع عمّان للتصميم.

الملكة رانيا والأميرة إيمان تتفقدان الاستعدادات

الملكة رانيا، نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور بصحبة ابنتها الأميرة إيمان، خلال لقائهما بفريق عمل أسبوع عمّان للتصميم، والتقت بعدد من المصممين المحليين الذين عرضوا نماذج لمشاريعهم في مجالات العمارة والأزياء والأثاث والحفر على الخشب والتصميم الجرافيكي.

وخلال الزيارة تحدثت معهم عن الاستعدادات والتصورات للنسخة القادمة، المقرر إطلاقها في الربع الأخير من العام المقبل، والتي ستكون تحت عنوان "تراكم"، وستنفذ بالشراكة مع عدد من الداعمين من القطاعين العام والخاص.

ويُعتبر أسبوع عمّان للتصميم حدثاً سنوياً بارزاً يجمع المصممين والفنانين والمهتمين من مختلف التخصصات، ليعرضوا تجاربهم ويطرحوا أفكاراً جديدة تعكس روح الإبداع والابتكار في الأردن.

الملكة رانيا تؤكد ارتباطها بالمجتمعات المحلية

في قلب مدينة السلط الأردنية، حيث البيوت العتيقة تعانق الأزقة الضيقة، وحيث التراث يروي حكايات الأجيال، جلست الملكة رانيا العبدالله، في زيارتها للمدينة منذ أيام بين سيدات من أهل المدينة بمشهد دافئ، في زيارة جديدة تؤكد ارتباط الملكة بالمجتمعات المحلية.

وبكلمات بسيطة شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها على "إنستغرام" من خلال صفحتها الرسمية لحظات من زيارتها لمدينة السلط، ونشرت 4 صور توثق زيارتها للمدينة التراثية، وارتدت الملكة خلال الزيارة تنورة طويلة صفراء، وقميصًا أبيض.

وعلقت على المنشور قائلة: "اليوم من قلب السلط.. طيبة أهلها وعمق تراثها في كل زاوية".

وتضاف هذه الزيارة إلى محطات سابقة، تؤكد حرصها على دعم المبادرات الشبابية والنسائية في هذه المدينة.

وحسب موقع "المملكة" فقد زارت الملكة رانيا خلال جولتها جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية التي تعمل في مجالات التدريب والتوعية وتقديم برامج المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة، والتمكين الاقتصادي لنساء المنطقة. والتقت خلال الزيارة مع رئيسة الجمعية فاطمة النسور بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من المنتسبات.

وفي ساحة العين وسط المدينة، اطلعت على مشروع بيت خيرات السلط والتقت مع مؤسسته ثائرة عربيات، كما زارت مشروع مقهى الأكثم الذي تم إنشاؤه بعد إعادة ترميم أحد أقدم البيوت التراثية المطلة على وسط المدينة والتقت مع الشابين المؤسسين للمشروع.

