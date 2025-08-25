إلهام شاهين: شائعة تدريس مشواري في المناهج التعليمية هجوم مدبر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أكدت الفنانة إلهام شاهين أن ما تردد حول مطالبتها بتدريس مشوارها الفني في المناهج التعليمية لا أساس له من الصحة، ووصفت هذه الشائعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2" بأنها "تفاهة وهيافة" من بعض الأشخاص الذين يسعون لإثارة الجدل عبر السوشيال ميديا.

شائعة غريبة أطلقها شخص مستفز

وقالت إلهام شاهين:"اللي نشر الكلام ده يطلع الفيديو اللي قلت فيه كده، ولو فعلاً حصل كان هيكون مسجل. لكن دي مجرد شائعة أطلقها شخص مستفز عشان يهاجمني، واللي صدقها كمان غريب! هل حد شافني قولت الكلام ده فعلاً؟"مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تطلب مثل هذا الأمر، وعلقت: "أي حد يقول كده يبقى مجنون.. أنا عقلانية جداً ومش ممكن أقول حاجة زي دي".

وأبدت إلهام شاهين اندهاشها حول تعليق أحد المتابعين لها على السوشيال ميديا، والذي تمنى لها الموت، حيث ردت على ذلك قائلة: الموت مش مسبب لي أي خوف، ولما ييجي معادي هموت.. الشخص اللي كتب التعليق مبيعرفنيش، وأنا مفيش أذى صدر مني ليه. لما واحد يتمنى الموت لحد ميعرفوش يبقى مريض نفسي"، متسائلة: "هو زعلان مني أوي ليه؟".



أوضحت شاهين أن الهجوم عبر السوشيال ميديا أصبح عادة موجهة ضد الفنانين، خاصة أصحاب الآراء الجريئة مثلها، مضيفة:"هناك أشخاص لا تعجبهم آرائي كوني امرأة جرييئة ولدي أرائي الشخصية اليت تعبر عن نفسي، ومن لا تعجبه أرائي لا يأخذ بها، لكن ليه كل هذا الهجوم المبالغ؟"، مؤكدة أن الحملات ضدها بدأت منذ عام 2013.

خلاف منة عرفة انتهى بعد اعتذارها

تطرقت إلهام شاهين لخلافها مع الفنانة الشابة منة عرفة، مؤكدة أن الأخيرة اعتذرت والخلاف انتهى منذ فترة، قائلة: "منة صغيرة في السن واعترفت بخطأها، والأمر لم يتحول لعداء".

مستكملة حديثها بأنها شخصية متسامحة في بعض الأحيان، ولكن لو أخطأ شخص في حقها أو نسب لها تصريحات مسيئة على الفور سترفع ضده دعوى قضائية".

كما تحدثت عن صداقتها القوية بالفنانتين ليلى علوي وهالة صدقي، مؤكدة: إحنا أسرة واحدة في الفرح والحزن والمرض، وأنا بحبهم أوي وربنا يديم العشرة بينا".

واختتمت حديثها بالإشادة بالفنان المغربي سعد لمجرد عقب حفله الأخير في الساحل الشمالي، موضحة:"سعد فنان حقيقي، وكان متخوف من رد فعل الجمهور المصري لكنه لقى كل الترحيب. وإحنا كفنانين في الوطن العربي إخوة، ومصر دايمًا هي الأم اللي بتحتضن الكل".

سيد الناس آخر أعمالها الدرامية في رمضان 2025

إلهام شاهين تألّقت فى موسم دراما رمضان 2025، خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" للمخرج محمد سامي، حيث جسدت شخصية سيدة تُدعى "إعتماد الهواري" زوجة خالد الصاوي الذي ظهر بدور الد الجارحي أبوالعباس، الذي يجسّد دوره عمرو سعد، وتدخل إعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده بسبب كرها الكبير له ومحاولة جعل ابنائها يكرهونه بأي طريقة.

"سيد الناس" وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

