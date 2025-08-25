دراما اجتماعية بطابع شعبي.. إليكم عائلة إيمان العاصي في مسلسل قسمة عدل

دراما اجتماعية تحمل الطابع الشعبيينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي حيث يناقش صراع الأشقاء على أملاك والدهم في حياته، وتجسِّد الفنانة إيمان العاصي دور الأخت الوحيدة لثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم الفنانون: خالد كمال، عابد عناني وخالد أنور، فيما يظهر الفنان رشدي الشامي بدور الأب الذي تتصاعد حوله الأحداث، بينما تكون الأم متوفاة منذ البداية، ولن تظهر في الأحداث.
مسلسل "قسمة عدل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 30 حلقة ويأتي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة United Studios ويشارك إيمان العاصي في بطولته كلُ من: رشدي الشامي، خالد كمال، محمد جمعة، عابد عناني، دنيا ماهر، خالد أنور، علاء قوقة ويجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.
ثاني بطولة مطلقة لـ إيمان العاصي في الدرامايُعد مسلسل "قسمة العدل" ثاني بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي في عالم الدراما، بعدما قدمت العام الماضي مسلسل "برغم القانون"، الذي حقق نجاحاً لافتاً وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة، وهو ما زاد من حماس جمهورها لمتابعة عملها الجديد وما ستحمله شخصيتها من مفاجآت درامية.
آخر أعمال إيمان العاصي في الدراما جاءت خلال مسلسل "برغم القانون"، والذي ودارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى تاركاً وراءه طفلين، وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرون، وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، بل وأنكر نسب أبنائه، لتدخل ليلى في دوامة وصراعات كبيرة.
يذكر أن إيمان العاصي سجلت عودتها إلى السينما من خلال فيلم "في عز الظهر" الذي انطلق في دور العرض مؤخرًا، وذلك بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "فارس" مع أحمد زاهر، وتجسد إيمان خلال أحداث فيلم "في عز الظهر" شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.
