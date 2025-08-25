طرح فيلم ضي لـ أسيل عمران بدور السينما المصرية في هذا الموعد 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:04 مساءً - فيلم "ضي – سيرة أهل الضي" من الأعمال السينمائية المنتظر طرحها يوم 3 سبتمبر من الشهر المقبل في دور العرض المصرية، يأتي ذلك بعد جولة ناجحة في عددٍ من المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومهرجان برلين السينمائي الدولي.

محمد منير من بينهم.. ضيوف شرف في فيلم "ضي – سيرة أهل الضي"

ومن جانبها شاركت إحدى بطلات الفيلم، وهى النجمة السعودية أسيل عمران، متابعيها الإعلان الرسمي للفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام"، والذي تبين من خلاله مشاركة عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف به، في مقدمتهم النجم محمد منير الذي يعود إلى الشاشة الفضية بعد فترة غياب، إلى جانب النجم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح الذي يطل بدور مختلف كلياً عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبدالحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.

وأرفقت "أسيل" تعليقاً بإعلان الفيلم، جاء كالتالي: "الإعلان الرسمي لفيلم" ضي - سيرة أهل الضي" رحلة سينمائية متكاملة فيها الحب، العيلة، الصراع، الطموح والأمل، إبتداءً من 3 سبتمبر في جميع دور العرض المصري".

"ضي – سيرة أهل الضي" قصته وأبطاله

يضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والأفريقية، على رأسهم الممثلة السعودية أسيل عمران، بدور مركب يحمل أبعاداً إنسانية. كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم حنين سعيد وبدر محمد، الأخير الذي يؤدي دور "ضي"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور،

ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، ولد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب. رغم تخلي والده عنه وقسوة التنمّر، يتمسك بحلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير، ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

أسيل عمران وتواجد مميز في رمضان 2025

في خطوة فنية مميزة، خاضت النجمة السعودية أسيل عمران أول أعمالها الدرامية في مصر؛ من خلال مشاركتها في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2025، حيث انتقلت من الدراما الخليجية إلى الساحة المصرية لتثبت حضورها وسط نجوم الدراما العربية.

وشكّلت هذه المشاركة محطةً مهمةً في مسيرتها، وفتحت أمامها آفاقاً فنيةً أوسع داخل واحدة من أقوى الصناعات الدرامية في المنطقة.

وتفاعل الجمهور مع أدائها لشخصية "هبة" التي قدمتها في المسلسل بشكل كبير، حتى إن البعض اعتقد أنها ممثلة مصرية، وهو ما اعتبرته "أسيل" شهادة نجاح كبيرة بالنسبة لها، وعلّقت على هذا الأمر في لقاء إعلامي لها قائلة: "تفاجأت من التعليقات، ولكن في النهاية كنت سعيدةً للغاية بهذا التفاعل".

يُذكر أن مسلسل "لام شمسية" تناول أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى؛ حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، كما يسلّط الضوء على أن الوالدين لا بد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلاً من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرةً.

ويُشارك ببطولة المسلسل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمدالسعدني، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة "سرد"؛ التي أعادت جمعها بالمخرج كريم الشناوي، بعد تعاونهما الناجح في فيلم "ضي" العام الماضي.



