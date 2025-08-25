أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج طويلة

كواليس ما دار بين محمود سعد وأنغام فور وصولها إلى مصر

حقيقة إصابة أنغام بخراج على البنكرياس

تفاصيل رحلة أنغام العلاجية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:59 مساءً - كشف الإعلاميعن عودة النجمةإلى مصر بعد رحلة علاجية استغرقت عدة أسابيع في ألمانيا، أجرت خلالها عمليتين في البنكرياس.وأعلن محمود سعد، عن هذا الخبر السار، لجمهور ومحبي الفنان أنغام، عبر منشور له على صفحته بـ"الفيسبوك"، قال من خلاله: "بمجرد أن نزلت من الطائرة إلى أرض مصر سمعت صوت أنغام، فحييتها قائلاً: "حمد الله على السلامة، بلدك منوّرة بعودتك.. وصوتك ما زال رائعاً ومتألقاً كعادتك".وكان قد نفى، عبر حسابه بالفيسبوك ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود خراج على البنكرياس، مما زاد الأمر صعوبة لدى أنغام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة قائلاً: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقًا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة.يمكنك قراءة.. شريهان في رسالة مؤثرة لـ أنغام: سلامتك من أبسط أوجاعك وأثق في إيمانك بالله

وكان الدكتور خالد منتصر، قد كتب قبل أيام عبر حسابه على "فيسبوك" تفاصيل الرحلة العلاجية، حيث قال: "أن أنغام دخلت في البداية مستشفى الصفا في القاهرة بعد إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس (Acute pancreatitis)، مع ارتفاع في الإنزيمات وألم شديد. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود كيس على البنكرياس، وهو ما أثار الشكوك الطبية بين احتمال أن يكون كيسًا حميدًا أو سرطانًا غديًا (adenocarcinoma)، غير أن نتائج الأشعة رجّحت عدم وجود مؤشرات سرطانية وفقًا لرأي الأطباء المصريين".

وأضاف: "عندما علمت أنغام بوجود الكيس، رفضت استكمال رحلة العلاج في مصر، وقررت مراسلة أحد المراكز الطبية في ألمانيا، لتسافر هناك إلى مركز متخصص (غير المركز الذي عالج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تردّد خطأ، وبحسب ما أوضحه منتصر، قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وبعد التحليل، تبيّن أن السائل حميد (benign) وليس سرطانيًا".

رغم نجاح عملية التفريغ، لم تختفِ آلام أنغام كما توقّع الأطباء. فعند عودتها للأكل والشرب، عاد الألم بقوة، ليكتشف الأطباء بالمنظار أن الكيس قد تحوّل إلى خُراج (abcess).

هذا التطور استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت، إلا أن المشكلة – بحسب منتصر – أن الألم ظل مستمرًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي جراح، حيث يظل العرض قائمًا رغم إزالة السبب الأساسي المرجّح.

أكد خالد منتصر أن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة من استمرار الآلام، لكنه شدّد على أن الحالة ليست سرطانية حتى هذه اللحظة، داعيًا إلى ضرورة الانضباط في نقل المعلومات الطبية بشأن حالة أنغام.

واختتم الطبيب والكاتب منشوره برسالة وجدانية قائلاً: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها إلى خشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها... بنحبك يا أنغام."

حفل غنائي سابق لـ أنغام

يذكر، أن النجمةأحيت حفلاً غنائياً ناجحاً، في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة، حيث أبهرت الحاضرين بباقة من أشهر أغانيها التي مزجت فيها بين روائع الماضي وإبداعات الحاضر. وقد لاقت إطلالتها الفنية تفاعلاً واسعاً من محبيها الذين عبروا عن شوقهم الكبير لسماع صوتها بعد فترة غياب، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي.