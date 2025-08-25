بين السينما والدراما.. رانيا منصور تستكشف دوافع زواج الفتيات من رجال أكبر سناً

رانيا منصور تظهر بشخصية جديدة في "وتر حساس 2"

https://www.instagram.com/p/DMyLSGFM2YK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMyLSGFM2YK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMyLSGFM2YK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشكلة تغير مجري حياة رانيا منصور مع زوجها محمودالبزاوي

https://www.instagram.com/p/DJtlfObNJ4N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJtlfObNJ4N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJtlfObNJ4N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"شباب امرأة".. مشاركة رانيا منصور بدراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:59 مساءً - تواصل الفنانةفترةً من النشاط الفني الملحوظ، إذ تعمل حالياً على تصوير أكثر من عمل جديد بين، ما يعكس تواجدها القوي على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، واللافت أن رانيا تقدم في عملين مختلفين شخصيةً متقاربة، وهي فتاة شابة ترتبط برجلٍ يكبرها في العمر بسنوات عديدة، لتكشف أحداث كل عمل عن الأسباب والدوافع التي تقودها إلى مثل هذه الزيجات.تشارك رانيا منصور في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "" الذي يتواصل تصويره في الوقت الحالي لعرضه خلال الأسابيع المقبلة ضمن أعمال، وتجسد رانيا شخصية جديدة على الأحداث ولم تكن متواجدةً في الجزء الأول الذي تم عرضه العام الماضي، إذ تظهر صديقة بطلة العمل غادة عادل وتتزوج من والد الأخيرة والذي يعلب دوره الفنان كمال أبورية رغم فارق العمر الكبير بينهما.قد تحبين قراءة.. بالتزامن مع عرض 220 يوم وتصدره الترند .. مسلسلات ميزتها أرقاماً تعرفوا إليهامسلسل "" مكوّن من 45 حلقة، ويأتي من بطولة غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، رانيا منصور، كمال أبورية، إلهام وجدي، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، محمدالعمروسي، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، زياد زعتر، ندى كمال المهدي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.ولم يكن هذا الدور الوحيد الذي وضِعت فيهفي إطار "الزواج من رجال أكبر سناً"، حيث تلعب دوراً مشابهاً ولكن بطبيعة مختلفة خلال فيلم "" بطولة الفنانةوالذي تم تصوير جزء في أحداثه قبل حصول الأبطال على إجازة لقضاء عطلتها الصيفية، إذ تظهر في الفيلم بدور امرأة متزوجة من محمودالبزاوي، وتحب زوجها، وستتعرض لمشكلة تغير مجرى حياتها تماماً خلال الأحداث.يمكنك قراءة أيضاً.. رانيا منصور في حوار خاص لـ الخليج 365: قدمت الشر اللذيذ في رقم سري وشخصيتي في فيلم لأول مرة تشبه الناسفيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمودالبزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف منهم فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة.يُذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "شباب امرأة"، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، رانيا منصور، جوري بكر، محمد محمود، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".