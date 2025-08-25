نجلاء بدر في أول تعليق لـ الخليج 365 بعد عرض أزمة ثقة: سعيدة ومتوترة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 08:04 مساءً - أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها الكبيرة ببدء عرض مسلسل "أزمة ثقة"، وذلك بعد فترة طويلة من انتهاء تصويره، مؤكدة أن اللحظة التي طال انتظارها قد جاءت أخيرًا مع انطلاق أولى الحلقات أمس الأحد 24 من أغسطس، وأنها متحمسة لرؤية ردود أفعال الجمهور على الشخصية التي تجسدها وعلى العمل بشكل عام.

الشعور بالتوتر مع عرض أولى الحلقات

وكشفت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" أنها عاشت حالة توتر شديدة مع عرض أولى الحلقات، وتصدر اسم المسلسل ترند محركات البحث، وهو ما أسعدها وأكد لها أن الجمهور متشوِّق لمشاهدة العمل، مضيفة: "الحقيقة أننا تعبنا واجتهدنا كثيراً وربنا مش هيضيع تعبنا؛ لأننا قدمنا مجهوداً كبيراً على كل المستويات، من التمثيل والإخراج إلى التصوير والإنتاج".

وعن دور "علا" الذي تجسده في مسلسل "أزمة ثقة" أشارت نجلاء بدر إلى أنها شخصية معقدة تحمل الكثير من التناقضات، قائلة: "الدور فيه جانب شرير، لكن اللي هيشوف الأحداث هيكتشف إن عُلا مش شخصية شريرة بالمعنى التقليدي، هي إنسانة تحت ضغط نفسي كبير، والظروف هي اللي دفعتها للتصرفات دي؛ فهي مش سيئة بطبيعتها، ولكن الحياة وضعتها في مواقف صعبة".

أبطال وقصة مسلسل "أزمة ثقة"

مسلسل "أزمة ثقة" ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو من بطولة: نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية

آخر أعمال نجلاء بدر، جاءت خلال مسلسل "في لحظة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



