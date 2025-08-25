رحمة رياض تنشر كواليس كليب أغنيتها "من الآخر" وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - شاركت الفنانة رحمة رياض متابعيها صوراً وفيديوهات من كواليس تصوير كليب أغنيتها "من الآخر" الذي طرحته قبل أيام، وهو من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبد العزيز لويس، وتوزيع طلال العيدان.

وعلقت رحمة رياض على الصور والفيديوهات وكتبت: "من الآخر، كلمة نقولها بكل موقف يأذينا، انتو كم مرّة قلتوها وفعلاً طبقتوها؟"

كما نشرت قبل أيام مقطعاً من الأغنية وعدداً من الصور، وكتبت مقاطع من كلمات الأغنية والتي جاء فيها: "من الآخر، بتغادر حياتي، غادر ودربك عسـى سالم.

بدون عناد ومكابر، منو المظلوم ومن فينا هو الظالم؟

وأنا الآسف ما يخالف، مثل ما قلت: أنا بالحب مو قدّك.

أنا وياك متعاطف، ضميرك ضايع وإحساس ما عندك"

كما نشرت مقطعاً آخر وكتبت "أنا الجاني، ما جانـي

من إيديني تعبت القلب وإحساسي

عطيتك شوق مجّاني،

وطيبي فيك يحلم فيه كل قاسي "

"من الآخر... ماكو رجعة لورا.

من جانبه ملحن الأغنية الفنان عبد العزيز الويس كان قد أعلن مؤخراً التعاون مع رحمة رياض من خلال "من الآخر" وكتب حينها: "في حياتنا راح نتخلى عن أشياء نحبها علشان ربي كاتبلنا أشياء بنحبها أكثر، نقطة وسطر جديد لكل الأشياء اللي تاخذ من طاقتنا وحبنا ومشاعرنا بلا معنى، جديدي مع الصوت العراقي الشجي أختي رحمة رياض"من الآخر "كلمات الرائع مشاري إبراهيم، توزيع: العبقري طلال العيدان، مكس ماستر: روجير، إخراج: جاد رحمة".

أغنية "من الآخر"

وتقول كلمات الأغنية:

من الآخر بتغادر

حياتي غادر ودربك عسى سالم

بدون عناد ومكابر

ومنو المظلوم ومن فينا هو الظالم

وأنا الآسف ما يخالف

مثل ما قلت أنا بالحب مو قدك

أنا وياك متعاطف

ضميرك ضايع وإحساس ما عندك

نعم مسكين ومالك ذنب

أنا الغلطان والذمة

لأنك وين ووين الحب

ولا صوبه ولا يمه

فمان الله عطني الغلط كله

وكله علي خلّه وبراحتك روح

و مو إلا تدري بمنو العلة

يسمع يشوف الله ويجازي كل روح

من الآخر أنا الجاني ما جاني

من إيديني تعبت القلب وإحساسي

عطيتك شوق مجاني

وطيبي فيك يحلم فيه كل قاسي

أنا جيتك حبيتك بدل ما غيّرك بالحب غريتك

ونفسي اليوم يا ليتك تفارقني مثل ما أول تمنيتك

رحمة رياض في لجنة تحكيم ذا فويس

هذا وقد كشفت مؤخراً مجموعة Mbc عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في الموسم السادس، وتضم لجنة تحكيم ذا فويس، كلاً من: الفنان ناصيف زيتون،، وأحمد سعد.

