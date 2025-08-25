مفاجأة جديدة في وفاة هالك هوجان.. هل كانت وفاته طبيعية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - رغم مرور شهر على وفاة نجم المصارعة هالك هوجان، إلا أنه ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان، حيث طالبت ابنته بروك هوجان بمشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة، في يوم وفاة والدها مشيرة إلى أن تلك اللقطات قد تكشف الحقيقة وتغير الرواية المتداولة.

بروك هوجان تطالب بمشاهدة مقاطع فيديو تتعلق بوفاة والدها

Brooke Hogan hints police body cam footage will reveal more about ‘mystery’ of dad Hulk’s death https://t.co/k4FnCs8ZBK pic.twitter.com/Vh8tdUHu8x — Page Six (@PageSix) August 20, 2025

— Page Six (@PageSix)

عندما توفي هالك هوجان الشهر الماضي يوم 24، لم تحضر ابنته الوحيدة، بروك جنازته، بل اختارت قضاء يومها على الشاطئ. وعلى الرغم من ذلك طالبت بمشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة (وهو جهاز تسجيل صغير يُثبَّت عادة على زيّ الشرطي لتسجيل الفيديو والصوت أثناء أداء المهمات الميدانية) من يوم وفاة والدها.

وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت مكالمات حقيقية من متخصصين، ضباط شرطة وممرضات يفترض أنهم كانوا مع والدي يوم وفاته يطلبوا مني مشاهدة تسجيلات كاميرا مثبتة على جسمه والحصول على تسجيلات مكالمات 911 لأنها تحتوي على معلومات قد تغير مجرى القصة".

وكشفت أنها حاولت استرجاع تسجيلات كاميرا مثبتة على الجسم ومكالمات الطوارئ المتعلقة بالحادثة مع والدها لكنها لم تنجح في الحصول عليها.

وأكدت بروك إن ما يزيد من قلقها هو أنها لا تملك أي صلاحية للتصرف أو متابعة الملف حيث يقتصر القرار على زوجة والدها مضيفة: "يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى كابنته".

وأضافت أن شقيقها الأصغر، نيك، البالغ من العمر 35 عامًا، أخبرها أنه سيتم تشريح جثة والدهما، وأنها لن تشارك النتائج احترامًا لوالدها.

ووفقًا لأرملة هوجان، سكاي، البالغة من العمر 46 عامًا، فقد تم تشريح الجثة، ولكن لم يتم حرق الجثة بعد.

وعن عدم حضور جنازة والدها، أصرّت على أن ذلك كان رغبة والدها، حيث صرحت أن والدها كان يكره قسوة الجنازات.

قد ترغبين في معرفة بروك هوجان تكشف سبب عدم حضورها جنازة والدها

وفاة هالك هوجان

توفي هالك هوجان عن عمرٍ ناهز 71 عاماً، إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بفلوريدا. وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، أن عدة وحدات من سيارات الشرطة وفرق الإسعاف شوهدت خارج منزل أسطورة WWE هوجان الذي تم نقله على سيارة إسعاف.

رفض تصريحات ابنة هوجان

بتصريحاتها المثيرة، تعرضت بروك هوجان لموجة من الهجوم، حيث اعتبره الكثير صرخة بائسة لجذب الانتباه، بينما أفاد موقع TMZ أن معالجًا وظيفيًا، كان موجودًا في منزل هوجان يوم وفاته، وأخبر ضباط الشرطة أنه كان ضحية إهمال طبي. قال المعالج النفسي إنه خلال عملية جراحية حديثة، قام الجراح بقطع العصب الحجابي، الذي يمتد من الرقبة إلى الحجاب الحاجز ويتحكم في التنفس.

وأفادت مصادر أن النوبة القلبية التي أصيب بها هوجان لم يسبقها أي ألم في الصدر، بل توقف عن التنفس ببساطة. وذكر موقع TMZ أن محادثة حول الأمر سُجلت بكاميرا مثبتة على جسم الشرطة

وأصدرت شرطة كليرووتر بيانًا في وقتٍ لاحق من يوم الخميس قالت فيه: "لقد كنا على اتصال بأفراد عائلته - بمن فيهم ابنه نيك وابنته بروك.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».