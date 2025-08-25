شريهان في رسالة مؤثرة لـ أنغام: سلامتك من أبسط أوجاعك وأثق في إيمانك بالله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - في مبادرة مفعمة بالمحبة والإنسانية، وجّهت النجمة شريهان رسالة دعم مؤثرة إلى الفنانة أنغام، التي تمر بمرحلة دقيقة بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال كيس حميد على البنكرياس، بأحد المستشفيات في ألمانيا.

اختارت شريهان أن تعانق أنغام بكلمات صادقة تحمل الكثير من القوة والدعم، فكتبت عبر منصتها على منصة "إكس": "سلامتك من أبسط أوجاعك، سلامتك من كل شيء يرهقك أو يتعبك.. أثق في إيمانك بالله وصبرك وقوتك..".

ولم تكتفِ شريهان بالدعاء لأنغام بالشفاء، بل شدّت على يدها لتنهض سريعًا من محنتها، مؤكدة في رسالتها: "قومي إلينا سريعًا بمنتهى العزيمة والإرادة، بكل الخير والصحة والسلامة.. ننتظرك بكل الاحترام والحب، المستقبل أجمل إن شاء الله".

يذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات إيجابية في حالة أنغام الصحية، وتحدث الإعلامي محمود سعد في بث مباشر عبر حسابه على موقع الفيس بوك، موضحًا الكثير من الشائعات والحقائق عن مرض أنغام ورحلة العلاج، مؤكدًا أن مصدر معلوماته الأساسي هو أنغام نفسها أو المقربة منها "رندا"، التي يعتبرها بمثابة ابنته، وليست أي جهة أخرى.

وقال سعد : أرجوكم لا تأخذوا الأخبار من أي موقع مجهول أو أشخاص لا علاقة لهم بأنغام، فمعظم ما يتم تداوله مجرد شائعات. كل ما أنقله لكم يأتي إما من أنغام مباشرة، أو من رندا التي ترافقها منذ سنوات طويلة.

سبب اختيار ألمانيا للعلاج

أضاف سعد أن أنغام مرت بوعكة صحية ودخلت المستشفى، وبعد الفحوصات تبين وجود مشكلة في البنكرياس، الأمر الذي استدعى نقلها إلى ألمانيا، حيث توجد مستشفيات متخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن اختيار ألمانيا لم يكن تقليلًا من قدر الأطباء المصريين، بل بسبب الحاجة إلى مركز طبي يجري مثل هذه العمليات بشكل يومي ومتكرر، وهو ما يزيد من نسبة النجاح.

شهادة بحق الطب المصري

وأكد الإعلامي: "الطب المصري بخير، ولدينا أطباء كبار ومتميزون في تخصصاتهم، لكن في حالة البنكرياس تحديدًا، نحن بحاجة إلى مراكز متخصصة جدًا، وهذا ليس عيبًا، فحتى الأوروبيون والأمريكيون يلجأون أحيانًا لدول أخرى بحثًا عن تخصص دقيق".

أول إجراء طبي في ألمانيا

أوضح سعد أن أنغام أجرت بالفعل أول إجراء طبي في ألمانيا، حيث تم تركيب أنبوب للتعامل مع الكيس الموجود في البنكرياس، وتمت متابعة حالتها بشكل دقيق من الفريق الطبي هناك.

شرط عودتها إلى القاهرة

وأشار إلى أن التقارير الطبية أوضحت أن الكيس إذا ظل على حاله دون نمو، يمكن لأنغام العودة إلى مصر ومتابعة وضعها كل شهرين أو ثلاثة عبر فحوصات دورية، أما إذا استمر في النمو فسيتم التدخل الجراحي لاستئصاله.

رسالة طمأنة للجمهور

واختتم سعد حديثه قائلاً: "الحمد لله تجاوزنا مرحلة الخطر. أنغام بخير الآن، والأطباء في ألمانيا يتابعونها بدقة. أرجو من جمهورها أن يطمئن، وأن يبتعد عن الشائعات المغلوطة. سنوافيكم بالأخبار الصحيحة أولًا بأول".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد،كشف مساء أول أمس السبت التطورات الخاصة بالحالة الصحية للنجمة أنغام، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلًا: "لمحبي أنغام الكتير قوي قوي قوي.. هقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونخ.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في أخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جدًا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".

حقيقة إصابة أنغام بخراج على البنكرياس

ونفى محمود سعد، ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود خراج على البنكرياس، مما زاد الأمر صعوبة لدى أنغام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقًا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة".

محمود سعد: أنغام ستعبر المحنة بالحب

وتابع "زي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس.. كمان أنغام لم تخضع لـ٣ عمليات جراحية زي ما أشيع.. وأخيرًا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع.. عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده.. أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه.. فحبكم الصادق جدًا هو لفنانة صادقة جدًا.. وتستحقه.. دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب".

خالد منتصر يكشف تفاصيل الحالة

وكان الدكتور خالد منتصر، قد كتب قبل أيام عبر حسابه على "فيس بوك"، أن أنغام دخلت في البداية مستشفى الصفا في القاهرة بعد إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس (Acute pancreatitis)، مع ارتفاع في الإنزيمات وألم شديد. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود كيس على البنكرياس، وهو ما أثار الشكوك الطبية بين احتمال أن يكون كيسًا حميدًا أو سرطانًا غديًا (adenocarcinoma)، غير أن نتائج الأشعة رجّحت عدم وجود مؤشرات سرطانية وفقًا لرأي الأطباء المصريين.

وأضاف "عندما علمت أنغام بوجود الكيس، رفضت استكمال رحلة العلاج في مصر، وقررت مراسلة أحد المراكز الطبية في ألمانيا، لتسافر هناك إلى مركز متخصص (غير المركز الذي عالج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تردّد خطأ، وبحسب ما أوضحه منتصر، قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وبعد التحليل، تبيّن أن السائل حميد (benign) وليس سرطانيًا".

رغم نجاح عملية التفريغ، لم تختفِ آلام أنغام كما توقّع الأطباء. فعند عودتها للأكل والشرب، عاد الألم بقوة، ليكتشف الأطباء بالمنظار أن الكيس قد تحوّل إلى خُراج (abcess).

هذا التطور استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت، إلا أن المشكلة – بحسب منتصر – أن الألم ظل مستمرًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي جراح، حيث يظل العرض قائمًا رغم إزالة السبب الأساسي المرجّح.

أكد خالد منتصر أن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة من استمرار الآلام، لكنه شدّد على أن الحالة ليست سرطانية حتى هذه اللحظة، داعيًا إلى ضرورة الانضباط في نقل المعلومات الطبية بشأن حالة أنغام.

واختتم الطبيب والكاتب منشوره برسالة وجدانية قائلاً: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها إلى خشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها... بنحبك يا أنغام."

