إلهام الفضالة تواصل تصوير مسلسل "أثر بارد" في مملكة البحرين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - تواصل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تصوير مسلسلها "أثر بارد" الذي ستجسد فيه دور "الدكتورة سعاد"، وتم تصوير العمل في مملكة البحرين. وحمست جمهورها وشاركت متابعيها عدداً من الصور من كواليس المسلسل، ويأتي هذا العمل ضمن المسلسلات القصيرة ومحدودة الحلقات حيث يبلغ عدد حلقاته 10.

أبطال مسلسل "أثر بارد"

من بطولة جاسم النبهان، إلهام الفضالة، سعيد قريش، ناصر عباس، مهدي برويز، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صفر. العمل من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شعبو.

وتدور أحداثه حول الدكتورة سعاد التي تعمل في أحد المستشفيات وتكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل مرعب، ومن هنا تبدأ الطبيبة لمعرفة أسرار حمل ابنتها حيث تكشف أموراً عديدة في مقتل الابنة وحملها وتدور الكثير من الأحداث، والعمل بشكل عام تدور فكرته في إطار تشويقي وغموض وألغاز وإثارة ويحمل العديد من المفاجآت.

إلهام الفضالة وفريق مسلسل أثر بارد- الصورة من ستوري الانستغرام للفنانة

آخر أعمال عرضت للفنانة إلهام الفضالة

كما شاركتفي الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "بيت حمولة"، من إخراج سائد بشير الهواري، تأليف جميلة جمعة، بطولة: طيف، شهد الياسين، فيّ الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زينب كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

ودارت أحداثه حول عائلة تعيش تحت سقف واحد، حيث تتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يخلق صراعات بين التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم الحب الخانق الذي تفرضه عليهم.

كواليس تصوير مسلسل أثر بارد- الصورة من ستوري إنستغرام إلهام الفضالة

