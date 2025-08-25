شجون الهاجري تشارك جمهورها تجربتها بأغنيه "فينا شقاوة" مع الفنان دافي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - بفيديوهات وصور جميلة، شاركت الفنانة شجون الهاجري متابعيها لقطات من عملها مع الفنان دافي، وتُعد أحدث أعمالها الغنائية، وجاءت الأغنية تحت عنوان "فينا شقاوة"، ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات على ستوري الإنستغرام وتفاعل معها متابعوها.

وسبقت هذه التجربة الغنائية لـ شجون أغنيه أخرى وكانت عبارة عن شيلة غنائية مع الفنان ضاري عبدالرضا، وهي عبارة عن أغنيه للحروف الإنجليزية للأطفال.

أعمال قادمة لـ شجون الهاجري

آخر أعمال قدّمتها الفنانة شجون الهاجري

وكذلك تستعد الفنانة شجون الهاجري والكاتب فهد العليوة الفترة القادمة لتقديم مسلسلين على منصة شاشا، ولكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن التفاصيل وكانت المنصة قد نشرت مؤخراً صوراً لهما وكتبت: "قريباً. مسلسلان من إنتاج شاشا. وبطولة شوجي. وتأليف فهد العليوة".وكانت آخر أعمال قدّمتها الفنانةعرضاً مسرحياً: "صُنع في الكويت كلّ شي بالبرد"، بالكويت على مسرح نادي العربي بالمنصورية، وكانت المسرحية قد عُرضت العام الماضي بالكويت ودول الخليج، ولاقت استحساناً كبيراً ومتابعة، وتصدّرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي. والمسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار. وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة. ومن بطولة: الفنانة، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثرالبلوشي، روان العلي، آلاءالهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني، محمدالمنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.

أما أعمال "شجون" بالموسم الرمضاني فكانت: برنامج "شوج والأطفال 2"، والثاني مسلسل "وحوش"، من إﺧﺮاﺝ سعيدالماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولتها بالإضافة إلى: الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشارالشطي، منصورالبلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمدالحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

بوستر فينا شقاوة- الصورة من ستوري إنستغرام الفنانة

