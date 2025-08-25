هاني فرحات يكشف أخبار سعيدة عن أنغام: تخطت مرحلة الألم الشديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 02:13 مساءً - كشف المايسترو هاني فرحات عن آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام؛ وذلك بعد تواصله معها من خلال اتصال هاتفي والاطمئنان على حالتها خلال تواجدها في المستشفى بألمانيا لاستكمال علاجها، مؤكدًا على تحسن حالتها الصحية وتجاوزها لمرحلة الألم الشديد.

هذا ما قاله هاني فرحات عن حالة أنغام الصحية

رسالة تفاؤل

تحدث المايسترو هاني فرحات من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين من خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"؛ عن آخر المستجدات الصحية للفنانة؛ مشيرًا إلى تواصله معها هاتفيًا للاطمئنان عليها، بعد إجرائها عملية جراحية في ألمانيا، حيث قال: "تخطت مرحلة الألم الشديد التي كانت تعاني منه، بدأت تتحرك خارج غرفتها وتتناول طعامها بشكل طبيعي وطمأنتني أنها أصبحت أفضل كثيرًا".وتابع: "حالتها النفسية أفضل من الفترة الماضية، التي كانت فيها مُدمرة جدًا؛ من كم الألم الشديد الذي عانته، وبدأت تأكل وتتمشى، ومن المفترض إجراء بعض التحاليل البسيطة من أجل إتخاذ الخطوة القادمة لأخذ القرار في نهاية هذا الأسبوع، وأن شاء الله لن تحتاج للخضوع لعمليات جديدة، وسيكون القرار إما العودة القريبة أو مد الإقامة لاستكمال المتابعة".

شهادة بحق الأطباء المصريين

وتحدثمدافعًا عن الأطباء المصريين بشأن ماتردد عن عدم ثقة أنغام في الأطباء المصريين، مشيرًا أن هم من رشّحوا المستشفى الألمانية التي تتلقى فيها العلاج لكونها المستشفى الوحيدة المتخصصة في العالم في أمراض البنكرياس؛ حيث قال: "دكاترتنا المصريين على قدر عال من الكفاءة، ولكن هم من رشحواهذه المستشفى لأنها الوحيدة في العالم المتخصصة في أمراض البنكرياس".

خالد منتصر يكشف تفاصيل الحالة

وكان الدكتور خالد منتصر، قد كتب قبل أيام عبر حسابه على "فيسبوك"، أندخلت في البداية مستشفى الصفا في القاهرة بعد إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس (Acute pancreatitis)، مع ارتفاع في الإنزيمات وألم شديد. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود كيس على البنكرياس، وهو ما أثار الشكوك الطبية بين احتمال أن يكون كيسًا حميدًا أو سرطانًا غديًا (adenocarcinoma)، غير أن نتائج الأشعة رجّحت عدم وجود مؤشرات سرطانية وفقًا لرأي الأطباء المصريين".

وأضاف: "عندما علمت أنغام بوجود الكيس، رفضت استكمال رحلة العلاج في مصر، وقررت مراسلة أحد المراكز الطبية في ألمانيا، لتسافر هناك إلى مركز متخصص (غير المركز الذي عالج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تردّد خطأ، وبحسب ما أوضحه منتصر، قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وبعد التحليل، تبيّن أن السائل حميد (benign) وليس سرطانيًا".

رغم نجاح عملية التفريغ، لم تختفِ آلام أنغام كما توقّع الأطباء. فعند عودتها للأكل والشرب، عاد الألم بقوة، ليكتشف الأطباء بالمنظار أن الكيس قد تحوّل إلى خُراج (abcess)

هذا التطور استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت، إلا أن المشكلة – بحسب منتصر – أن الألم ظل مستمرًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي جراح، حيث يظل العرض قائمًا رغم إزالة السبب الأساسي المرجّح.

أكد خالد منتصر أن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة من استمرار الآلام، لكنه شدّد على أن الحالة ليست سرطانية حتى هذه اللحظة، داعيًا إلى ضرورة الانضباط في نقل المعلومات الطبية بشأن حالة أنغام.

واختتم الطبيب والكاتب منشوره برسالة وجدانية قائلاً: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها إلى خشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها... بنحبك يا أنغام".

