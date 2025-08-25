سيلينا غوميز مع صديقاتها على متن يخت.. هل هو حفل توديع العزوبية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 02:13 مساءً - تحت ضوء الشمس ومع الضحكات الصادقة والتقاط الصور التذكارية، جمعت سيلينا غوميز صديقاتها على متن يخت فاخر في عرض البحر، بكابو سان لوكاس، المكسيك، فيما اعتقد الكثيرون أنه حفل توديع عزوبية، بعدما كشفت مصادر متعددة لصحيفة Daily Mail أن سيلينا وبيني سيتزوجان في سبتمبر.

هل انضمت تايلور سويفت لصديقات سيلينا غوميز؟

بينما انتشر العديد من صور الحفل الذي أقامته سيلينا غوميز ودعت فيه الكثير من صديقاتها؛ من بينهن آشلي كوك، راكيل ستيفنز، كورتني لوبيز، وبريسيلا ماري، على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ المعجبون غياب تايلور سويفت- التي تُعد أفضل صديقات غوميز والتي تمتد صداقتهما منذ ما يقرب من 20 عاماً - الأمر الذي أثار فضول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب غيابها، حيث كتب أحد المعجبين: "أين تايلور؟"، بينما ذكر آخر: "أعتقد أنها في كانساس سيتي مع ترافيس، فهي عطلة نهاية أسبوع نادرة له خلال موسم كرة القدم الأمريكية".

هذا وقد نزلت النجمة من اليخت للاستمتاع ببعض المعالم السياحية المحلية، في وقت لاحقٍ من اليوم.

حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

ورغم أن بلانكو قد تقدّم بطلب الزواج في ديسمبر الماضي، إلا أن الثنائي لم يتعجل خطوات التخطيط لزفافهما؛ إذ صرّح بلانكو مؤخراً في بودكاست، أنهما كانا منشغلين بفترة عمل صارمة، وكانا بحاجة إلى راحة بعدها.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة ديلي ميل؛ فإن سيلينا وبيني سوف يحتفلان بزفافهما في حفل يستمر ليومين في بلدة مونتيسيتو الساحرة بكاليفورنيا، إحدى أفخم المناطق التي يسكنها مشاهير مثل الأمير هاري وميغان ماركل.

كما كشف المصدر أن الحفل سيقتصر على الأصدقاء المقرّبين والعائلة. وقد تم بالفعل إرسال الدعوات التي تطلب من الحضور إحضار حقائب ليلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العروسين.

وتضم قائمة الأصدقاء المدعوّين نجوماً كباراً مثل: تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي، طاقم مسلسل Only Murders in the Building، وعدداً من نجوم الموسيقى الذين تعاونوا مع بلانكو.

وقد اختار الثنائي شهر سبتمبر تحديداً لأن جدول سيلينا في الخريف سيكون مزدحماً للغاية بإطلاق الموسم الخامس من مسلسلها " Only Murders in the Building" بالإضافة إلى مشاركاتها المتوقَّعة في موسم الجوائز.

وقال المصدر: "سيلينا أحبت فترة الخطوبة، لكنها تحلُم بالزواج منذ فترة طويلة. لذلك كان من المهم لها أن يكون الحدث مميزاً ومليئاً بالحب، قبل أن تنشغل بانطلاقة أعمال نهاية العام".

علاقة سيلينا غوميز وبيني بلانكو

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو. وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما؛ حتى أنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي". ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير. وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر 2024، قدّم بلانكو لغوميز خاتم خطوبة ألماسياً فاخراً يُقدّر بمليون دولار.

