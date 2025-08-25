تحديث- رحلة علاج أنغام في ميونخ… تفاصيل لا تعرفونها

كشف الإعلاميّ محمود سعد تطوّرات الأزمة الصّحّيّة للفنّانة أنغام، موضحًا أنّها سافرت إلى مدينة ميونخ بألمانيا لإجراء جراحة دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات المتخصّصة هناك.

وقال سعد، في بثّ مباشر عبر “فايسبوك”، إنّ جميع المعلومات الّتي ينقلها تأتي مباشرة من أنغام أو مديرة أعمالها، محذّرًا من الانسياق وراء الشّائعات المتداولة عبر مواقع غير موثوق بها.

أوضح سعد أنّ أنغام عانت مشكلة في البنكرياس، وبعد الفحوصات تقرّر نقلها إلى ألمانيا حيث المراكز الطّبّيّة المتخصّصة الّتي تجري مثل هذه العمليّات بشكل متكرّر، مؤكّدًا أنّ ذلك لا يقلّل من كفاءة الأطبّاء المصريّين، لكنّ هذا النّوع من الجراحات يحتاج إلى مراكز عالية التّخصّص.

وأشار إلى أنّ أنغام خضعت أوّلًا لإجراء طبّيّ تمّ خلاله إدخال أنبوب عبر الفم للتّعامل مع كيس على البنكرياس، لكن بعد يومَين ظهر نموّ جديد، هذا ما استدعى عمليّة جراحيّة لاستئصال جزء من البنكرياس.

وأضاف أنّ الجراحة استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف، باستخدام ثلاث فتحات صغيرة دون أيّ جرح ظاهر، لافتًا إلى أنّ المضاعفات الّتي حدثت كانت متوقّعة وتمّت السّيطرة عليها باحترافيّة.

أكّد سعد أنّ أنغام تجاوزت مرحلة الخطر، إذ تراجعت آلامها ولم تعد بحاجة إلى العناية المركّزة، وهي الآن تتناول الطّعام بصورة طبيعيّة وتستعيد عافيتها تدريجيًّا.

وبيّن أنّ الأطبّاء سمحوا بعودتها إلى مصر إذا استقرّ وضع الكيس ولم يظهر نموّ جديد، على أن تتابع الفحوصات كلّ شهرَين أو ثلاثة، أمّا إذا حدث تطوّر فسيُعاد التّدخّل الجراحيّ.

واختتم سعد قائلًا: “الحمد لله أنغام بخير، والأطبّاء في ألمانيا يتابعونها بدقّة. أرجو من جمهورها ألّا يلتفت إلى الشّائعات، وسيسمعون منها شخصيًّا تفاصيل أزمتها الصّحّيّة فور عودتها إلى القاهرة”.

وكانت التحاليل الطبية الأخيرة قد كشفت عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنانة أنغام، حيث أظهرت النتائج اقتراب مؤشرات الفحوصات من المعدلات الطبيعية، وذلك بعد خضوعها للفحوص اللازمة في أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية.

وأوضح الإعلامي محمود سعد في وقت سابق، في منشور له عبر حسابه على “انستغرام”، أن الأطباء نصحوا أنغام ببدء المشي خارج غرفتها، مؤكداً أنها تتناول الطعام بشكل طبيعي، وأن آلامها في تراجع تدريجي.

ونفى سعد صحة ما تردد بشأن وجود خراج على البنكرياس، أو وقوع أي خطأ طبي خلال العملية الجراحية التي أجرتها أنغام، مشدداً على أن المضاعفات التي حدثت تُعد واردة في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة والخطيرة. كما أشار إلى أن أنغام لم تخضع لثلاث عمليات جراحية كما تم تداوله.

وأضاف أن اختيار أنغام لهذا المستشفى جاء لكونه من المراكز الطبية المتخصصة في جراحات البنكرياس، مؤكداً أن الفنانة تعيش حالة من الدعم والحب الكبير من جمهورها، الذي وصفه بـ “الصادق والقوي”، مشيراً إلى أنها تستحق هذا الوفاء بعد سنوات طويلة من الجهد والعطاء الفني.

وختم محمود سعد رسالته داعياً جمهورها إلى الاستمرار في الدعاء لها، حتى تتجاوز هذه المرحلة وتعود إلى صحتها وعافيتها.