رحل عن عالمنا فجر اليوم الأثنين الموافق 25 أغسطس، المخرج المسرحي عمرو سامي، وذلك بعد صراع مع المرض؛ وقد أعلن الخبر الفنان شريف إدريس وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ ولم يتحدد حتى الآن موعد جنازة المخرج المسرحي الراحل عمرو سامي ولا موعد ومكان العزاء.

وفاة المخرج المسرحي عمرو سامي

أعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه على "فيسبوك" وفاة المخرج المسرحي والأستاذ الجامعي، حيث كتب: " لا اله الا الله..مع السلامه.. صديقي الممثل والمخرج المسرحي الكبيرفي ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبب وفاة عمرو سامي

وقد أعرب زملاؤه وتلاميذه عن حزنهم العميق لرحيله، مشيدين بعزيمته القوية وإصراره على الاستمرار في العمل الفني والتدريس رغم التحديات الصحية التي واجهها بعد إصابته بجلطة أدت إلى شلل ومضاعفات صحية، ووصفوه بـ"المعلم والأستاذ المثالي" الذي قدم إسهامات بارزة في المجال المسرحي والأكاديمي، مؤكدين أن فرقته المسرحية وقسمه الجامعي كان قائمًا به حرفيًا، هذا بالإضافة إلى العمل والإشراف على مشاريع طلابه خلال الفصل الدراسي الحالي، مما منحهم الأمل في تعافيه، حيث كتبت إحدى تلاميذه تُدعى نهاد أشرف من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك" منشور كشفت من خلاله تفاصيل أيامه الأخيرة وحالته الصحية ونعته بكلمات مؤثرة؛ حيث قالت: "والله عقلي رافض يصدق والله.. دكتوري والي كنت بعتبره ابويا من يوم مدخلت الكليه مات".

وأكملت: "عقلي رافض يستوعب وقبل كده رفض يستوعب تعبك والجلطه والشلل وانك نسيت حاجات كتير بس سبحان الله كنت حاسس بينا وبالي بيحبوك كنت فاكرني وكنت بزورك وبسافرلك لحد متحسنت ونزلت شغلك اه مكنش اتعافيت و محدش كان بيفهمك بس انا كنت ببقي مبسوطه وانت بتقول عاوز ناهد بنتي عشان انا الي بفهم طريقه كلامك وبفهم عاوز ايه وبفهم عاوز تمشي الشغل ازاي بالرغم ان الكل قال انك كده خلاص بس انت كنت عندك عزيمه".

أمل بالتحسن

وتابعت نهاد: "وربنا كان بيحبك ونزلت شغلك تاني وعلقتنا بيك تاني وادتنا أمل انك بتتحسن واشتغلت الترم ده معاك !!! وادتنا امل انك وهترجع تاني للقسم بتاعك الي كان قايم حرفيا بيك واحنا كنا بنحبك اوي اوي لدرجه اني مش قادره استوعب اني مش هشوفك تاني ؟".

وأكملت: "مش هتخليني امسك كل مشاريعك وتقولي انتي بنتي وواثق فيكي طب ده انت الي من يوم مدخلت الكليه وقولتلي هتبقي معيده انتي شاطره وفضلت معايا لأخر الطريق".

دعاء بالصبر

ووجهت نهاد أشرف الدعاءقائلة: " ربنا يصبر قلوبنا ويصبر قلب ولادك الصغيرين.. وعيلتك وكل حبايبك حظك قليل في الدنيا بس اكيد عند ربنا كله بالثواب والأجر وانت كنت ونعم المعلم والاستاذ.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعلك في الفردوس الأعلي.. ادعوله ياجماعه فضلا".

