سيرينا ويليامز ترحب بمنافستها السابقة ماريا شارابوفا في قاعة مشاهير التنس: "صديقة إلى الأبد"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - من منافستين شرستين لأصدقاء للأبد، هكذا أصبحت علاقة سيرينا ويليامز بمنافستها في ملاعب التنس ماريا شارابوفا، حينما حازت شارابوفا مكانها في قاعة مشاهير التنس الدولية، وقدمتها للحضور ويليامز.

تكريم ماريا شارابوفا ودموع سيرينا ويليامز

ألقت سيرينا ويليامز كلمة مؤثرة عن صديقتها الأبدية ماريا شارابوفا -التي لم تتوقع حضورها- في حفل أُقيم في نيوبورت، رود آيلاند، ضمن دفعة 2025 من قاعة المشاهير.

وكجزء من الاحتفالات، ألقت ويليامز، البالغة من العمر 43 عاماً، كلمة افتتاحية مؤثرة، استذكرت خلالها تنافسهما الحماسي والأيقوني الذي قالت إنه بدأ بفوز شارابوفا في ويمبلدون عام 2004، واعترفت ويليامز بأن التوتر بينهما في السنوات التالية كان حقيقياً، على الرغم من أنهما كانا يحترمان بعضهما بعضاً بشدة.

قالت ويليامز: "بالنسبة للعالم، بدا لنا الأمران متباعدين جداً، لكن الحقيقة هي أننا لم نكن كذلك. أردنا الشيء نفسه تماماً وفي الوقت نفسه: أن نكون الأفضل على الإطلاق. في رياضتنا، شخص واحد فقط هو من يستطيع حقاً الفوز بالكأس. وما العيب في أن تكون الأفضل؟ لا شيء. في الواقع، هذا ما دفعنا"، وأضافت: "هناك لاعبات قلائل في مسيرتي تدفعني لتقديم أفضل ما لدي في كل مرة ننزل فيها إلى الملعب. ماريا شارابوفا كانت واحدة منهن".

صداقة سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا

في أثناء إلقاء كلمتها، حرصت سيرينا ويليامز على تناول ما وصفته بـ"المشكلة الكبيرة"، وشرحت كيف وصلت صداقتهما إلى هذه المرحلة، كاشفةً أنهما بدآ ينظران إلى بعضهما بعضاً بشكلٍ مختلف في أثناء حضورهما فعاليات مثل حفل ميت غالا. وأوضحت أنه في أحد الأيام، اندمجا فجأةً وشعرا بالإعجاب ببعضهما بعضاً.

وأوضحت ويليامز أنها تتحدث مع منافستها السابقة عن كل ما يخص حياتها وكأنها شقيقتها، موضحة: "ما بدأ بوصفه خصومة تحول إلى احترام كبير. وما نشأ من احترام تحول إلى صداقة"، وأضافت: "الليلة، يشرفني، بصفتي منافستها السابقة، ومعجبتها السابقة، والآن صديقتها الدائمة؛ أن أرحب بانضمام ماريا شارابوفا إلى قاعة مشاهير التنس الدولية"، ثم تبادلتا العناق، قبل أن تمزح شارابوفا قائلةً إن ويليامز نسيت أن تُعطيني الكأس.

وفي كلمتها قالت: "سيرينا، ظننتُ أنكِ ستسمحين لي بالفوز هذه المرة فقط، لكنكِ ربما فزتِ في مسابقة الخطابة"، مضيفةً أنها وويليامز تتشاركان صفات مشتركة، وأن ويليامز أظهرت أفضل ما لديها.

سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا: المتنافستان

بدأت المنافسة بين سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا منذ عام 2004 كان آخرها في عام 2019، خاضتا خلالها 22 مباراة فازت شارابوفا على ويليامز مرتين فقط في نهائي ويمبلدون عام 2004 ونهائي بطولة رابطة محترفات التنس عام 2004.

أما عن إنجازات شارابوفا في مسيرتها، فقد حصلت على ميداليتها الفضية في أولمبياد 2012، و36 لقباً فردياً، بالإضافة إلى انتصارات إضافية في البطولات الأربع الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2006، بطولة أستراليا المفتوحة عام 2008، ولقبين في رولان غاروس عامي 2012.

بعد اعتزالها التنس عام 2020، أصبحت شارابوفا أماً، حيث رُزقت بابنها ثيودور عام 2022 من خطيبها ألكسندر جيلكس.

