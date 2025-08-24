عمرو أديب يدعم شيرين: من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللي فاتوا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 09:59 مساءً - تصدر اسم الفنانةخلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد انتشار خبر عودتها لزوجها السابق المطرب؛ الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومشاهير الوسط الفني والإعلامي، والذي عبّر بعضهم عن صدمتهم بهذا الخبر، بينما أبدى آخرون دعمهم لها.

جاء ذلك على الرغم من عدم تأكيد شيرين لصحة الخبر أو نفيه بشكلٍ رسمي، سواء عبر التسجيل الصوتي المنشور لها أو حتى البيان الرسمي الصادر عنها مؤخراً. وكان آخر الداعمين لشيرين الإعلامي عمرو أديب، الذي أكد أنها ليست مجرد فنانة، بل ثروة فنية حقيقية لمصر، مشدّداً على وجوب دعمها في هذه المرحلة الحساسة من حياتها.

هكذا دعم عمرو أديب شيرين!

View this post on Instagram A post shared by الحكاية (@elhekayashow)

شيرين شكلت وجدان جيل

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية!

بيان جديد من شيرين عبد الوهاب

بيان صحفي



تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.



وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف… — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة قوية إلى الجمهور والمجتمع من خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة " MBC مصر"، وذلك بعد حالة الجدل المثار مؤخرًا عن عودة الفنانةلـ؛ حيث قال : "مفيش شك أن شيرين من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللى فاتوا، شيرين مطربة جبارة، حالة، عظيمة، فهي تمتلك معجبين وأغاني وتاريخ مرعب".وأكمل أديب: "وقد تعرضت خلال حياتها للكثير من الأشياء المؤلمة، وموضوعنا الحقيقي النهاردة هو إزاي ترجع شيرين وتكمل، فهي لا تستطيع استكمال المسيرة الإ بجمهورها وبالمساندة".وتابعمطالبًا الدعم لشيرين حيث قال: "لما يكون في حد محتاج الدعم ندعمه، مش نهده، لأن دي الثروة الحقيقية، مصر تملك إيه؟ أنا شخصيًا اتضايقت، هذه ليست جدعنة، الجدعنة الحقيقة إنك تسند وتوقف الناس، خصوصًا لو كانت بنت بلدك وثروة بلدك".وأكمل: "كل واحد فينا فيه حتة من شيرين، زي ما فينا من أنغام، من نجاة الصغيرة، من وردة، من فايزة، من أم كلثوم، دي مش مجرد مطربة، دي حالة فنية وإنسانية مميزة، فمصر تملك الفن، تملك الصوت، تملك الوجدان اللي اتبنى على ناس زي شيرين".اطلعوا على أبرز تعليقات المشاهير على عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبيذكر أن الفنان حسام حبيب نفى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول تعرض الفنانةلوعكة صحية مفاجئة، واستدعاء الأطباء إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحية والنفسية.وأكدفي تصريحات صحفية، أن كل ما تم نشره عن تعرض شيرين لوعكة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وطالب الجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار وتداولها تجنباً للمسائلة القانونية.ومؤخراً أصدربيان رسمي كشف من خلاله عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعدما أصدر الأخير بيانًا يكشف عن عودته للفنانةوقالفي البيان: "في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن أنني بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية".وأكد حبيب أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة من قطنوش للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطائه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.أكدت شيرين عبد الوهاب أيضًا على أزمتها مع محاميها السابق ياسر قنطوش، وأكدت إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات إكس قال فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)يمكنكم قراءة حسام حبيب يكشف عن علاقته بـ شيرين عبد الوهاب: خناقتنا تضحكلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».