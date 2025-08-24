بلهجة حادة ريهام سعيد تدافع عن كريم عبد العزيز وزوجته.. إليكم التفاصيل

- 1/2
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 09:59 مساءً - في موقف دفاعي، علقت الإعلامية ريهام سعيد على مقاطع الفيديو المتداولة من قِبَل بعض روَّاد مواقع التواصل، والتي التُقِطَت خلال حفل غنائي حضره الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي. واعتبرت أن ما يحدث معهما نوع من التطاول يجب إيقافه؛ وذلك على حد قولها.
وخاصة أن مشاركة دينا الشربيني لروبي الغناء والرقص والظهور معها أمر قد اعتاد عليه محبيهما وجمهورهما، ودائمًا تتصدران الترند بمجرد ظهورهما معًا وذلك نظرًا لعفويتهما وخفة ظلهما، حيث ظهرتا مع بعض وتشاركتا الغناء أكثر من مرة في وقت سابق، فقدم الثنائي إحدى أغاني منتج إعلاني شهير.
كما ظهرتا مع بعض في أكثر من حفل لروبي حيث شاركتها دينا الغناء أكثر من مرة وتحديدًا أغنية "قلبي بلاستيك"؛ كما حرصت الفنانة روبي على حضور حفل زفاف نجلة شقيقة دينا الشربيني، وخلال الحفل رقصتا معًا وتشاركتا الغناء أيضًا
وذلك بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، وقد بدا الثنائي منسجمين ومتفاعلين مع أجواء الحفل وأداء الفنانة روبي، حيث شاركا الحضور الاستمتاع بالأغاني وسط أجواء من البهجة، وذلك في أول ظهور علني لهما مع بعض بعد الشائعات التي طالتهما في الآونة الأخيرة.
وظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة وهو يقضي لحظات رومانسية ودافئة برفقة زوجته، وعلق عليها بكلمات بسيطة لكنها حاسمة، حيث كتب: "I love you"، في رسالة مباشرة تؤكد متانة العلاقة بينهما وتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول حدوث انفصال، ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهوره ومتابعيه الذين عبروا عن سعادتهم باستمرار العلاقة بين الثنائي، متمنين لهما دوام الحب والاستقرار.
وخلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني، حرص على دعمها ومساندتها، حيث فوجئت زوجة كريم محمود عبد العزيز، خلال حوارها مع رضوى الشربيني، بمداخلة هاتفية منه، أبدى خلالها دعمه الكامل لزوجته ومساندتها في مشروعها الخاص بتصميم الأزياء، مؤكدًا أنه لم يكن يُفضل عمل الست في البداية، إلا أنه أدرك لاحقًا أهمية خروجها للعمل، وأنّ يكون لها مشروعها الخاص، بما يخلق مساحة للإبداع وتنفيذ الأفكار المختلفة.
كما أكد خلال المداخلة أنه يستشير زوجته في أي خطوة جديدة يُقدم عليها، وهي كذلك؛ كما بعث لها رسالة في نهاية المكالمة، بقوله: "بحبك وإن شاء الله توصلي إلى العالمية".
حيث نفت الفنانة دينا الشربيني خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش" في العاصمة السعودية الرياض، الأنباء التى ترددت مؤخرًا حول توقف تصوير الفيلم من خلال موقع "ET بالعربي"؛ حيث قالت : "لا، ما توقفش، أنا معاكم هنا، هصور هنا وهناك إزاي؟ لا بعد الشر، الفيلم ما وقفش، وإحنا مكملين، والفيلم إن شاء الله هيعجب الناس أوي أوي بإذن الله".
العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، دنيا سامي، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين.
تدور أحداث فيلم "طلقني" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم، لكي تنقذه من السجن، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقان مع المشتري على أن يقوم بتحويل الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعاً مع أولاده على كون المنزل ميراثًا من والدهم.
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبد العزيز وزوجته
شاركت الإعلامية ريهام سعيد من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات حادة اللهجة، هاجمت فيها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتداول مقاطع الفيديو الخاصة بالفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي.
وفي منشورها الأول، رأت ريهام سعيد أن ما يتعرض له الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته من تداول لتلك المقاطع غير اللائقة يُمثِّل ذروة التطاول، وأن الدافع وراءه هو السعي وراء المشاهدات والترندات، مؤكدة أن ذلك يلحق الضرر بحياتنا وسمعتنا. وختمت منشورها بمطالبةالعمل على إيقاف هذا الأمر.
أما المنشور الثاني فجاء عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" حيث أكدت أن أن هذه التصرفات الموجهة ضد كريم محمود عبد العزيز وزوجته يُعد تجاوزاً كبيراً. وأشارت أن الأغنية التي يتم التركيز عليها قد أدتها دينا الشربيني مع روبي منذ عام 2021.
فيديوهات أشعلت الأزمةوقد جاء دفاع ريهام سعيد عن كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد تداول مقاطع فيديو من حفل شاهد وإن بي سي مصر بالساحل الشمالي؛ والتي ظهرت خلاله النجمة دينا الشربيني وهي تغني مع الفنانة روبي في وجود الثنائي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وقد ركزت ريهام سعيد دفعها على جميع الأطراف، معتبرة أن تلك الفيديوهات هي التي تخلق وتشعل الأزمات.
دينا الشربيني تشارك روبي الغناء بوجود كريم محمود عبد العزيز وزوجتهكانت الفنانة دينا الشربيني قد خطفت الأنظار، وذلك بعد صعودها على المسرح ومشاركتها لـ روبي أداء أغنيتها الشهيرة "قلبي بلاستيك" وتحديدًا مقطع "مع السلامة باي باي"، وسط تفاعل كبير وحماس من الحضور، حيث قدمتا استعراضًا عفويًا أضفى طابعًا مميزًا على السهرة.
وذلك بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، وقد بدا الثنائي منسجمين ومتفاعلين مع أجواء الحفل وأداء الفنانة روبي، حيث شاركا الحضور الاستمتاع بالأغاني وسط أجواء من البهجة، وذلك في أول ظهور علني لهما مع بعض بعد الشائعات التي طالتهما في الآونة الأخيرة.
برسائل ومكالمة .. كريم محمود عبد العزيز يحسم جدل انفصاله عن زوجتهكان الفنان كريم محمود عبد العزيز قد حسم الجدل حول علاقته بزوجته السيدة آن الرفاعي، بعد انتشار شائعات انفصالهما بكثافة خلال الأسابيع الماضية، دون أن يعلق على هذه الشائعات، حتى نشر اليوم صورة جديدة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، وذلك في أول ظهور لهما سوياً على السوشيال ميديا بعد غياب.
دينا الشربيني تصور فيلم "طلقني" بمشاركة كريم محمود عبد العزيزوفي سياقٍ آخر، يواصلا كلا من دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز تصوير فيلمهما "طلقني" والذي يجمعهما للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي تم عرضه في ديسمبر 2024، وذلك بعدما ترددت أنباء تفيد توقف الفيلم بشكلٍ نهائي.
