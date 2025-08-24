بلهجة حادة ريهام سعيد تدافع عن كريم عبد العزيز وزوجته.. إليكم التفاصيل

ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبد العزيز وزوجته

شاركت الإعلامية ريهام سعيد من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات حادة اللهجة، هاجمت فيها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتداول مقاطع الفيديو الخاصة بالفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي.

وفي منشورها الأول، رأت ريهام سعيد أن ما يتعرض له الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته من تداول لتلك المقاطع غير اللائقة يُمثِّل ذروة التطاول، وأن الدافع وراءه هو السعي وراء المشاهدات والترندات، مؤكدة أن ذلك يلحق الضرر بحياتنا وسمعتنا. وختمت منشورها بمطالبةالعمل على إيقاف هذا الأمر.‏

في موقف دفاعي، علقت الإعلامية على مقاطع الفيديو المتداولة من قِبَل بعض روَّاد مواقع التواصل، والتي التُقِطَت خلال حفل غنائي حضره الفنان وزوجته آن الرفاعي. واعتبرت أن ما يحدث معهما نوع من التطاول يجب إيقافه؛ وذلك على حد قولها.

أما المنشور الثاني فجاء عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" حيث أكدت أن أن هذه التصرفات الموجهة ضد كريم محمود عبد العزيز وزوجته يُعد تجاوزاً كبيراً. وأشارت أن الأغنية التي يتم التركيز عليها قد أدتها دينا الشربيني مع روبي منذ عام 2021.‏

منشور ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك

