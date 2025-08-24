صدمة للجمهور… انفصال هاندا أرتشيل وهاكان صابانجي قبل خطوة من الزواج

- 1/2
انتهت علاقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل برجل الأعمال هاكان صابانجي بعد نحو ثلاث سنوات من الارتباط، في خبر شكّل مفاجأة لعشاق الثنائي.
وقد تبيّن الانفصال بعدما حذفت أرتشيل الصور التي جمعتها بصابانجي في لحظاتهما السعيدة.
وبينما كان الجمهور يترقب إعلان خبر زواجهما، جاء إعلان الانفصال ليضع حدًا للتكهنات. وأكدت مصادر مقربة أن أرتشيل أقرت بالانفصال، لكنها فضّلت عدم الكشف عن الأسباب.
اللافت أن الثنائي كان قد ظهر قبل فترة قصيرة في لبنان، خلال حفل زفاف نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وسط حضور لافت من مشاهير المجتمع والنجوم العالميين، حيث بدت عليهما علامات الانسجام والسعادة في الصور التي التُقطت لهما هناك.
