العائلة المالكة البريطانية تجتمع في بالمورال وكيت ميدلتون تظهر بلون شعر جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 06:58 مساءً - كعادتها كل صيف، عادت العائلة المالكة البريطانية إلى قصر بالمورال في اسكتلندا لقضاء عطلتهم السنوية بعيدًا عن صخب لندن. وفي يوم الأحد الأخير لهم في هذا الشهر تحوّل الهدوء إلى لحظة بارزة، بعدما شوهدت أفراد العائلة المالكة البريطانية، على رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة في طريقهم إلى كنيسة كراثي كيرك لحضور قداس تقليدي، في مشهد التقطته عدسات المصورين وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، تحديدًا بسبب اعتماد أميرة ويلز لون شعر جديد.

كيت ميدلتون تظهر بلون شعر أشقر فاتح

قاد الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عامًا، عائلته الصغيرة متجهًا إلى الكنيسة، بينما جلست كيت ميدلتون في المقعد الأمامي إلى جانبه بإطلالة أنيقة باللون الأحمر الداكن، نسّقتها مع قبعة كلاسيكية مزينة بفيونكة وأقراط متدلية، كما اعتمدت تسريحة شعر هادئة، ويبدو أنها لجأت لتغيير لون شعرها، حيث ظهرت بشعر أشقر فاتح اللون، أفتح بكثير من لون شعرها البني السابق.

وفي الخلف جلس الأطفال الثلاثة: الأمير جورج 12 عامًا، الأميرة شارلوت 10 أعوام، والأمير لويس7 أعوام.

حضور ملكي متنوع

وانضم الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، وزوجته الملكة كاميلا 77 عامًا إلى القداس، ووصلا في سيارة سوداء. لفت الملك الأنظار بارتدائه التنورة الاسكتلندية التقليدية، في لفتة تعكس ارتباطه بالتراث المحلي، بينما تألقت الملكة بفستان أخضر منقوش بالريش، زُيّن بقبعة أنيقة.

لم يقتصر الحضور على ولي العهد ووالده فقط. فقد وصلت الأميرة آن، شقيقة الملك، برفقة زوجها السير تيموثي لورانس، مرتدية سترة أنيقة ووشاحًا أبيض مع قبعة كلاسيكية. كما حضر الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، وزوجته الدوقة صوفي، حيث رافقا العائلة إلى القداس.

ولم تخلُ المناسبة من الطابع الرسمي. فقد اصطف الجنود بزيهم الرسمي ملوّحين بتحية عسكرية أثناء دخول وخروج أفراد العائلة المالكة.

عطلة تقليدية قبل عودة النشاط

تأتي زيارة بالمورال ضمن عادة سنوية للعائلة المالكة لقضاء فترة من الراحة في الريف الاسكتلندي، قبل انطلاق جدول الأعمال الخريفي المكثف وقبل عودة الأطفال إلى الصفوف الدراسية.



