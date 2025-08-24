حريق محدود في منزل محمد صبحي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 05:12 مساءً - نشب حريق محدود، في منزل الفنان محمد صبحي، بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد، حيث جرى السيطرة عليه فورًا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما يأتي ذلك بعد أيام من نشوب حريق أيضًا في مسرح "مدينة سنبل" الخاصة به.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد وقوع الحريق

محمد صبحي يتعرض لـ3 حوادث في أغسطس

وبدوره، كشف جمال صبحي، مدير فرقة الفنان محمد صبحي، لـ"الخليج 365"، تفاصيل نشوب حريق في المنزل، موضحًا أنّ الحادث وقع نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه فورًا، وليست هناك أي إصابات، أو حدوث أي تلفيات تُذكر، مؤكدًا أنّبحالة صحية جيدة، إذ وجه الشكر والتقدير للجمهور الذي أبدى خوفه وقلقه خلال الساعات الماضية.ويُعد هذا الحادث، هو الثالث الذي يتعرض له الفنان، في شهر أغسطس الجاري، حيث كانت البداية مع تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، واحتجازه بالرعاية المركزة، حيث تبين أنّ تلك الأزمة بسبب الإرهاق والمجهود الكبير الذي بذله دون راحة.

وبعد أيام من خروجه من المستشفى وعودته إلى المنزل واستكمال العلاج، نشب حريق محدود في مسرح مدينة سنببل، وجرى إخماده والسيطرة عليه فورًا، قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى داخل المسرح، إذ أنه لم يتسبب في وقوع خسائر أو إصابات.

أحدث أعمال محمد صبحي

محمد صبحي في سطور

محمد صبحي ممثل وكاتب ومخرج مصري، وُلد في القاهرة عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1970، وعُين بعدها معيداً في المعهد.

قدم بعد ذلك المزيد من المسرحيات الجماهيرية مثل (ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، سكة السلامة 2000).

أما في التلفزيون فقد قدم العديد من الأعمال الناجحة مثل (رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس بأجزائه الثمانية، فارس بلا جواد). شارك كذلك في بطولة العديد من الأفلام حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر للعمل في المسرح والتلفزيون.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانمسرحية "فارس يكشف المستور" وهي كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، جمال عبدالناصر، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي؛ وآخرون، من تأليف وإخراج، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لـ محمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لـ شريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

