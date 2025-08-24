نورا بالألف لسيدتي: شخصيتي مع طارق العلي تغيرت وزادت من ثقتي وجمهور موسم الرياض مختلف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - كشفت الفنانة نورا بالألف أن شخصيتها تغيرت كثيراً مع الفنان طارق العلي، بعد أن عملت معه مؤخراً في المسرحية الكوميدية "آخر رحلة"، والتي جاءت "برؤية سينمائية"، وعُرضت في موسم الرياض، وذلك على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي. وقالت لـ "الخليج 365": "حقيقة ممتنة للتجربة التي منحها لي الفنان طارق العلي؛ من خلال مسرحية "آخر رحلة" على المسرح، والتي أشعر أنها غيّرت من شخصيتي وزادت من ثقتي بنفسي، وتعلمت منه الكثير، وشعرت وكأنني أمثل لأول مرة على المسرح، برغم أنني شاركت بمهرجانات ومسرح طفل وكبار، وأنا أعتبر الفنان طارق العلي مدرسة مختلفة تماماً عن أي فنان آخر، وسعيدة جداً بالتجربة معه.

العمل مع طارق العلي

وعند سؤالنا لها: هل سنراها بتجربة درامية مع الفنان طارق العلي؟ قالت نورا بالألف: "أتمنى أن أشارك الدكتور طارق عملاً درامياً مستقبلاً، فهو فنان أحبه بالكوميديا وأيضاً بالدراما. وكان هناك مشهد سينمائي عُرض داخل مسرحيتنا "آخر رحلة"، والمشهد عبارة عن أب يفقد ابنته، وعندما عُرض من خلال المسرحية؛ تفاعل معه الجمهور، وتأثروا جداً بأدائه للمشهد، فهذا الفنان رائع جداً، ومميز على المسرح والدراما أيضاً".

المسرح في موسم الرياض

وعن رأيها بتجربة المسرح في موسم الرياض، قالت نورا بالألف: "جمهور موسم الرياض رائع وخيالي، وكأنه حلم، عندما تم عرض مسرحيتنا "آخر رحلة" بالرياض؛ فالجمهور يحضر ليستمتع ويضحك ويدقق، وهو صاحب ذوق رفيع ومحب للفن"، وتابعت قائلة: "أنا أحب الشعب السعودي، ويعني لي الكثير، ولمست تفاعلهم وحبهم أثناء عرضنا للمسرحية، فهم يتفاعلون بشكل كبير وتحيتهم من القلب، واستمتعت جداً بتجربتي في موسم الرياض، لا أستطيع أن أصفها من جمالها".

نورا بالألف والسينما

وعن ظهورها بأعمال سينمائية جديدة، قالت نورا: "كانت لي تجربة بفيلم توعوي قصير في بداياتي مع الكاتبة حصة الفرحان والمخرج عمار الموسوي، وحقيقة كانت تجربة جميلة كبداية، ولكن أتمنى أن أشارك بفيلم سينمائي مستقبلاً، ولكن بدور مميز".

المشاركة بأعمال سعودية

وعن المشاركة بأعمال سعودية، قالت نورا بالألف: "عُرض عليَّ العام الماضي مسلسل، ولكن لارتباطي بتصوير أغنيتي وكليب "أبو خدود"، لم أستطع المشاركة، كما كان من المفترض أن أجسد دور أم لبنانية في أحد الأعمال السعودية، لكني رفضت، وكنت قليلاً متخوفة من التجربة، فلم أشارك. ولكن مستقبلاً إن شاء الله أتمنى المشاركة، خاصة أن السعودية أصبحت تنتج أعمالاً ضخمة وكبيرة، وكل فنان يتمنى أن يكون ضمن إنتاج سعودي".

إعجابها بميلا الزهراني

وكشفت الفنانة نورا عن إعجابها بأداء الفنانة ميلا الزهراني، قائلة: "أحب تمثيل الفنانة ميلا الزهراني، وتقمصها للشخصية التي تؤديها، فهي تقنعني بأدائها الرائع".

ماذا أعطاها الفن وماذا أخذ منها؟

وعَمَّ أخذ منها الفن وماذا أعطاها؟ قالت نورا: "أعطاني إخوة، فأنا وحيدة أهلي، وفي كل بلد أشارك معه بعمل؛ أجد لي أختاً وأخاً فيه، كذلك أعطاني تجارب كثيرة؛ لأنني بدأت كمطربة، وانتقلت كممثلة بالمسرح، ثم كفنانة بالتلفزيون، وشاركت مع نجوم كبار، واكتسبت خبرة كبيرة من الجميع. وبالمقابل أخذ الفن مني بعض اللحظات التي من المفترض أن أكون فيها مع أصدقائي وصديقاتي؛ في لحظات فرح أو حزن، أو مع أسرتي أيضاً؛ لأنني أثناء التصوير والعمل أكون مرتبطة بساعات طويلة، وأحياناً أكون غير موجودة بالكويت في تلك اللحظات".

رسالة إلى جمهورها

واختتمت نورا بالألف حديثها بتوجيه رسالة إلى جمهورها، قائلة فيها: "أحبكم، ودائماً أتطلع لتقديم كل ما يرضيكم، سواء عبر الأغاني كمطربة، أو التمثيل كممثلة على المسرح أو التلفزيون".

بوستر مسرحية آخر رحلة- الصورة من حساب نورا بالألف على الإنستغرام

