طرح الفيلم السعودي القيد في صالات السينما في هذا الموعد

أبطال فيلم القيد

قصة فيلم القيد

الفيلم السعودي أمام نقطة تحوّل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - تستقبل صالات السينما السعودية للمخرج حسام الحلوة، اعتبارًا من يوم 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرًا على الانتهاء من تصويره، حيث جرى الانتهاء منه نهاية شهر فبراير لعام 2024، فيما ينتمي إلى السينما البدوية التي تحمل في طياتها جرعة من الإثارة والتشويق والغموض.روج الحساب الرسمي للفيلم على "إنستغرام"، لهذا المشروع السينمائي المرتقب، قائلاً: "من تضاريس نيوم الوعرة، وشتاء وصل إلى 4 درجات تحت الصفر، ما بقى شيء"، وهو بطولة ، يعقوب الفرحان، سعد الشطي، خالد عبد العزيز، حسام الحارثي، عاصم العواد، أيمن مطهر، براء عالم، وفهد المطيري، وإخراج حسام الحلوة، ويعتمد الفيلم على طاقم تقني عالمي، من بينهم المصور البلجيكي شون دون، وفريق المكياج الإسباني "InsideFX"، إلى جانب المصمم الفني أحمد باعقيل.وتدور أحداث، الذي استغرق تصويره نحو شهر ونصف الشهر تقريبًا، في شمال الجزيرة العربية، مطلع العشرينيات من القرن الماضي، حيث يتحوّل الشتاء القارس والصحراء القاسية إلى ساحة صراع بين الانتقام والفداء، وذلك في إطار من الدراما والإثارة والتشويق.فؤاد الخطيب، مدير الإنتاج الفني في "موفي ستوديوز"، أشاد بالإعلان الرسمي لهذا الفيلم المرتقب، قائلًا إنّ: "الفيلم السعودي أمام نقطة تحوّل و نضج كبير.. متطلعين وتمنيات لكم بالتوفيق المذهل في شباك التذاكر، بإذن الله تغيير موازين اللعبة المتعارف عليها".

"القيد" يُعد العمل الأول ضمن اتفاقية شراكة بين "تلفاز 11" و"نيوم" لإنتاج 9 أفلام خلال 3 سنوات، ضمن مسعى مشترك لتعزيز الصناعة السينمائية السعودية وتقديم أعمال بجودة عالمية. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم قريبًا في جميع صالات السينما داخل السعودية وخارجها، وسط ترقب واسع من جمهور السينما العربية.

