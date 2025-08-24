فهد الشطي يشارك جمهوره البوستر التشويقي لمسلسل "عايلة مايلة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - لتشويق المشاهد أكثر للعمل، شارك مخرج مسلسل "عايلة مايلة"، فهد الشطي، البوستر التشويقي للعمل، والذي تم تصويره مؤخراً بمشاركة نخبة من نجوم الخليج، وسيتم عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2026، وينتمي إلى الكوميديا.

وعلّق المخرج فهد الشطي على بوستر المسلسل، وكتب: "البوستر التشويقي لمسلسل عايلة مايلة، عائلة، غريبة الأطوار وشديدة الانتقام، والنتيجة؟ عايلة مايلة!".

وتابع الشطي وكتب: "ترقبوا العمل العائلي الكوميدي الاجتماعي الجديد مسلسل عايلة مايلة، قريباً! إنتاج: شركة جرناس للإنتاج الفني وشركة شرق للإنتاج الإعلامي، المنتج المنفذ: مؤسسة بانثر للإنتاج الفني، قصة وسيناريو وحوار: عثمان الشطي، إخراج: فهد الشطي".

وتفاعل معه أبطال العمل، فكتبت الفنانة سماح: "الله يوفقنا مخرجنا الراقي"، فيما كتب الفنان ميثم بدر: "بوشاطي" وأرفقها بقلب، أما الفنانة سحر حسين فكتبت: "المُخرج المُبدع يعطيك العافية"، فيما كتب مؤلف العمل عثمان الشطي: "عسى ربي يسهّل ويوفق يا الحبيب".

مسلسل "عايلة مايلة"

"عايلة مايلة" هو مسلسل كوميدي اجتماعي، من بطولة الفنان أحمد الجسمي، سحر حسين، صمود المؤمن، سماح، أسامة المزعل، حصة النبهان، ميثم بدر، غرور، كوثر البلوشي، خالد الصراف، شملان المجيبل، محمد المنصوري، وزهراء دهراب، وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فهد الشطي.

آخر أعمال أخرجها فهد الشطي

كان آخر عملين عرضا للمخرج فهد الشطي هما مسلسل "سحيلة بنت عديم"، وهو مسلسل تراثي أسطوري، استوحيت قصته من شخصية "سحيلة أم الخلاجين"، وهي شخصية خرافية شعبية كويتية؛ إذ يقال إنها امرأة كبيرة في السن، كانت ترتدي ملابس قديمة، وكان الأطفال في الحي يضايقونها لأنها مجنونة، فتغضب منهم، وتجري خلفهم، وتقذفهم بالحجارة. ومع مرور الأيام، أخذ الأهالي قصتها لإخافة أبنائهم ومنعهم من الخروج من المنزل؛ بحجة أن سحيلة ستضربهم.

وجاء العمل في إطار الأكشن والتشويق والغموض، وتدور أحداثه في زمان ومكان غير محددين، وضمن طابع تراثي مشوِّق، ويشارك فيه نخبة من الفنانين، منهم زهرة الخرجي، عبدالناصر الزاير، حمد العماني، أسامة المزيعل، ميس كمر، عصام الكاظمي، عبدالله التركماني، نادر الحساوي، حصة النبهان، هدى حمدان، محمد فايق، خليفة خليفوه، أحمد الحليل، وحسن إبراهيم.

وأيضاً فيلم "عجلة"، من إخراج فهد الشطي، وتأليف عثمان الشطي، وبطولة الفنان عبدالله غلوم وحسين الحداد. وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل إخراج سينمائي بمهرجان "قولدن بيكتشرز" في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة أفضل بوستر فيلم قصير بمهرجان "شاتراباتي" في الهند، وجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان "أندر ذا ستارز" بإيطاليا، وجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان "سي كي إف" في بريطانيا، وجائزة أفضل مدير إضاءة وتصوير في مهرجان "سي كي إف" ببريطانيا.

