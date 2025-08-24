الأمير هاري وميغان ماركل يخططان لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - الأميرة ديانا وأخبارها وأسرارها، التي لا تزال متداولة حتى الآن، ليست مجرد حكاية أميرة داخل القصر الملكي، بل هي مجموعة من القصص الإنسانية؛ استحقت من خلالها أن يُطلق عليها أميرة القلوب وأميرة الشعب.

وتخليداً لذكراها، يفكر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في إصدار فيلم وثائقي عن الأميرة الراحلة.

هل سيرى وثائقي جديد عن الأمير ديانا النور قريباً؟

وفقاً لموقع The Sun، يُجري الأمير هاري وميغان ماركل مناقشات مع منصة البث الرقمي نتفليكس؛ لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا، ومن المُحتمل أن يُطرح المشروع عام 2027، في الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا بباريس عام 1997.

تأثير وفاة الأميرة ديانا على الأمير هاري

عندما توفيت الأميرة ديانا، في 31 أغسطس عام 1997، كان الأمير هاري يبلغ من العمر حينها 12 عاماً. وكان هاري قد سبق وشارك كيف كانت خسارة والدته تجربةً شديدة العزلة بالنسبة له. في رسالةٍ مؤثرةٍ إلى جمعية "سكوتي ليتل سولدجرز" Scotty’s Little Soldiers، وهي جمعية خيرية تدعم الأطفال الذين فقدوا آباءهم في الجيش، تأمّل في الحزن وقوة المجتمع في الشفاء. كتب: "قد يكون الأمر ساحقاً ومعزولاً. ومع ذلك، في خضم هذا الألم، نجد القوة في الحب والذكريات التي تُترك خلفنا، وقد رأيتُ كيف يمكن لمجتمعاتٍ مثل مجتمعكم أن تُقدّم راحةً عميقةً وشفاءً عميقاً".

كما شارك دوق ساسكس كلماتٍ تشجيعيةً لمن يعانون من الحزن، وحثّهم على اعتناق القيم التي غرسها أحباؤهم وبناء أنظمة دعمٍ قويةٍ للتأقلم مع الخسارة. وأضاف: "بالتكاتف لدعم بعضكم البعض، لا تُكرّمون فقط ذكريات أحبائكم، بل تُكوّنون أيضاً روابط ستُعينكم على تجاوز أصعب الأوقات. إن صمودكم دليل على إرث أحبائكم، وأنا على ثقة تامة بقدرتكم على جعلهم فخورين ومتألقين في العالم. كل ما يتمنونه هو سعادتكم".

اتفاق الأمير هاري وميغان ماركل مع المنصة الرقمية

وضمن تجديد عقدهما الأخير مع نتفليكس، وردت أنباء عن مُناقشة العديد من الأفكار لبرامج مُحتملة. وبموجب شروط الصفقة، تتمتع نتفليكس بحق الرفض الأول لأي اقتراحات محتوى يُقدّمها الزوجان. كما تشمل الاتفاقية تغطية تكاليف الإنتاج لشركة Archewell Productions، وهي شركة الإنتاج التابعة للزوجين. من المقرر أن تُقدّم الصفقة محتوى جديداً على منصة البث، بما في ذلك الموسم الثاني من مسلسل ميغان "With Love, Meghan"، الذي يتناول أسلوب حياتها، والذي سيُعرض لأول مرة في 26 أغسطس 2025. إضافةً إلى ذلك، تُخطط المنصة لعرض خاص بمناسبة الأعياد في ديسمبر. كما يعمل الزوجان على فيلم وثائقي قصير بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي" Masaka Kids, A Rhythm Within، يُركز على الأيتام في أوغندا.

