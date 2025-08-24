قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل كان إنسان لـ علي كاكولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 02:12 مساءً - وجبة درامية دسمة ينتظرها عشاق ومحبو المسلسلات الخليجية، في عمل جديد بعنوان "كان إنسان"، المنتظر عرضه يوم 29 أغسطس على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل"كان إنسان" كان يحمل في بداية الإعلان عنه اسم "إجهاض حي"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة، إذ يقع العمل في 8 حلقات.

ظهور محير لأبطال المسلسل

ومع اقتراب عرض المسلسل، حرص الفنان والمنتج عبد الله بوشهري، أن يلهب حماس متابعيه لهذا المسلسل، إذ نشر الملصقات الدعائية له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر عليه أبطاله بطريقة منفردة وبملابس ملطخة بالدماء، معلقاً: "مسلسل كان إنسان تاريخ 29 اغسطس حصريا على شاهد، إن شاء الله يعجبكم العمل".

وعقب نشر "بوشهري" هذا الملصق، أصبح اسم المسلسل ترند منصات التواصل الإجتماعي، بعد أن آثار ملصقاته فضول وتفاعل الجمهور مع العمل الذي عبروا عن حماسهم الشديد له.

" كان إنسان" قصته وأبطاله

" هو عمل درامي كويتي يطرح قصة إنسانية مشوقة بأسلوب جريء وغير تقليدي، مستعرضاً قضايا اجتماعية عميقة وتفاصيل تمس جوهر الإنسانية، ومن المنتظر أن يشكل المسلسل نقلة نوعية في الدراما الخليجية من خلال رؤيته البصرية المبتكرة وتقنياته الحديثة التي تجسد تجربة نفسية فريدة على الشاشة.

العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي ويجمع عدداً من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم.

