حازم سمير يكشف طبيعة علاقته مع مي عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - حل الفنان حازم سمير ضيفاً على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وخلال اللقاء تحدث عن تجربته مع الفنانة مي عز الدين، خاصةً وأن علاقتهما تحولت من مجرد تعاون فني لصداقة قوية مستمرة منذ سنوات.

علاقة قوية تجمعه بمي عز الدين

أكد حازم سمير أن بداية علاقتهما كانت خلال مسلسل حالة عشق، حيث جمعهما مشهد ماستر سين مؤثر، لافتًا إلى أن كل منهما أُعجب بأداء الآخر منذ تلك اللحظة، ومن هنا انطلقت الصداقة بينهما.

قال حازم سمير أن الإحترام المتبادل بينهما ساعد على استمرار العلاقة، وقال عنها نصاً: "فيه احترام لشخصها أولاً، واحترامها كممثلة، والمدرسة اللي بنشتغل بيها قريبة جداً من بعض"، وأضاف أن التعاون الفني مع مي عز الدين قائم على تفاهم تلقائي وكيمياء واضحة منذ البداية، حتى أنه كثيراً ما يأخذ رأيها في بعض المشاهد، وهو ما يمنحه طمأنينة فنية. وأشار إلى أن التفاهم بينهما يصل أحياناً إلى درجة التواصل بدون كلمات، وهو ما ينعكس على أدائهما المشترك في الأعمال التي قدماها سويا.

سبب غيابه الفني

تحدثأيضاً خلال اللقاء عن السبب وراء ابتعاده عن التمثيل خلال الفترة الماضية، وأكد أن السبب وراء هذا القرار هي ابنته تمارا التي طلبت منه التوقف عن العمل لأنها لم تكن تقضي وقتًا كافيًا معه، وكان عمرها في هذا التوقيت ثماني سنوات، مؤكدًا أن طبيعة عمله غير المنتظم جعلته غائبًا في معظم الأوقات، ما أثر عليها وعلى شقيقها آدم.

قال حازم أن الأسرة تأتي عنده في المقام الأول، وعلى الرغم من صعوبة قرار الإبتعاد عن التمثيل لكنه كان أمراً ضرورياً، خاصةً وأنه بدأ يشعر بالضغط النفسي والإرهاق الناتج عن ظروف التصوير وتعدد الشخصيات، موضحاً أن هذا انعكس على حالته المزاجية داخل المنزل.

أنشطة حازم سمير

وعن الأنشطة التي قام بها خلال هذه الفترة، كشف خلال اللقاء أنه في هذه الفترة اتجه إلى ممارسة هوايته في صناعة الحلويات، حيث لاقت إعجاب أسرته وأصدقائه الذين بدأوا يطلبون منه إعدادها، وهو ما دفعه للتركيز عليها لبعض الوقت، مشيرًا إلى أنه اعتاد تغيير مساره المهني أكثر من مرة، حيث عمل في مجال السياحة والفنادق، ثم الإعلانات، ثم المونتاج لسنوات مع المخرج الكبير شريف عرفة، قبل أن يتجه إلى التمثيل.

