وفاة مساعد مخرج مسلسل "إميلي في باريس" دييغو بوريلا عن عمر ناهز 47 عامًا في موقع التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - لحظات صادمة عاشها طاقم عمل مسلسل إيميلي في باريس "Emily in Paris" بموسمه الخامس، بعد أن سقط مساعد المخرج "ديغو بوريلا" أرضاً أمام أعين الجميع في موقع التصوير داخل فندق دانييلي التاريخي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت عن عمرٍ يناهز 47 عاماً.

محاولات يائسة

حدثت الوفاة في إيطاليا يوم الخميس 21 أغسطس في تمام الساعة الـ 7 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقاً للصحف المحلية، وأوضحت أن الوفاة وقعت أثناء التحضير للمشهد الأخير داخل فندق دانييلي في فينيسيا. وقد حاول الطاقم الطبي المتواجد في موقع التصوير إنعاش بوريلا، إلا أنه توفي في مكان الحادث. وأكد طبيب محلي وفاة المخرج المساعد، مشيرًا إلى أنه على الأرجح توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

بيان شركة الإنتاج لوفاة ديغو بوريلا

أكد خبر الوفاة متحدث باسم استوديوهات باراماونت التلفزيونية لمجلة People، وقال في بيان: "نشعر بحزن عميق لتأكيد الوفاة المفاجئة لأحد أفراد أسرة إنتاج مسلسل "إميلي في باريس"، نتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد وأحبائه في هذا الوقت العصيب".

وقد تم تعليق تصوير الموسم الخامس من المسلسل عقب الحادث، بينما استؤنف التصوير لاحقًا يوم أمس السبت 23 أغسطس.

نبذة عن ديغو بوريلا

وُلد ديغو بوريللا في فينيسيا، إيطاليا. بنى مسيرته الفنية كمخرج وكاتب. ودرس في روما ولندن ونيويورك، كما عمل في الفنون البصرية والأدب، وفقًا لصحيفة La Repubblica الإيطالية.

مسلسل إيميلي في باريس

View this post on Instagram A post shared by Emily In Paris (@emilyinparis)

هو مسلسل كوميدي رومانسي، عُرض لأول مرة خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020. يُجسد المسلسل شخصية المديرة التنفيذية الأمريكية للتسويق إميلي كوبر التي تؤدي شخصيتها النجمة ليلي كولينز، ويتتبع حياتها أثناء عملها في شركة بباريس.

في الموسم الرابع، الذي عُرض العام الماضي 2024، تنتقل إميلي إلى روما لافتتاح مكتب جديد.

يشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من الفلبيني ليروي بوليو في دور سيلفي، آشلي بارك في دور ميندي، لوكاس برافو في دور غابرييل، ولوسيان لافيسكونت في دور ألفي.

