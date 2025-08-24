بالصور- رشا شربتجي في زيارة روحانيّة برفقة زوجها وهذه رسالتها من لبنان

زارت المخرجة السّوريّة، رشا شربتجي، برفقة زوجها الممثّل إبراهيم الشّيخ، مقام القديس مار شربل في لبنان، حيث شاركت متابعيها عبر “إنستغرام” صورًا من الزيارة.

وأرفقت شربتجي الصّور برسالة مؤثّرة كتبت فيها: “بيوت الله تبقى واحدة بكل بقاع الأرض وعندما يكون الحبّ والإيمان في القلب يصبح هناك خشوع وسعادة وإحساس بالأمان بأيّ مكان للعبادة، لأنّ الله واحد في كل الأديان وكلّنا نجده في قلبنا وفي صلواتنا وأفعالنا الإنسانيّة وأخلاقنا.”

من خلال رسالتها المؤثّرة التي أرفقتها بصور زيارتها لمقام القديس مار شربل في لبنان، شدّدت المخرجة رشا شربتجي على معاني الوحدة الروحية بين الأديان، معتبرة أن بيوت العبادة جميعها واحدة أمام الله، وأن الإيمان الحقيقي ينبع من القلب ويتجلى في المحبة، الصلاة، الأفعال الإنسانية والأخلاق. وأرادت شربتجي التأكيد على أن الله واحد في كل الأديان، وأن ما يوحّد البشر هو القيم الإيمانية والإنسانية المشتركة.