الأمير هاري يركب الأمواج وميغان ماركل توثق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - لأفراد العائلات الملكية أوقاتٌ يخصصونها بعيداً عن أضواء المشاركات الرسمية والأعمال اليومية، يقضونها بين السفر والراحة وممارسة الرياضية، فمنهم من يهوَى رياضة التنس مثل كيت ميدلتون، ومنهم من يعشق كرة القدم والسباحة وغيرها من الرياضات، والأمير هاري كما يهوى رياضة الرغبي ظهرت رياضة جديدة يمارسها وهي رياضة ركوب الأمواج، حيث وثقت ميغان ماركل هذه اللحظة.

الأمير هاري يركب الأمواج في فيديو جديد

من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت ميغان ماركل مقطع فيديو نادرٍ لزوجها الأمير هاري وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج، على أنغام أغنية "Whatta Man" لفرقة Salt-N-Pepa بالتعاون مع فرقة En Vogue، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "نقطع بث برامجكم المعتادة لنقدم لكم هذه الرسالة المهمة"، مع إضافة رمز تعبيري للثعلب.

في الفيديو يظهر الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو يركب الأمواج بمهارة في هواية يمارسها منذ انتقاله إلى كاليفورنيا عام 2020.

الأمير هاري وتعلم رياضة ركوب الأمواج

منذ تنحيهما كأحد كبار أعضاء العائلة المالكة البريطانية عام 2020 والانتقال للولايات المتحدة الأمريكية، أهدت ميغان زوجها دروساً في ركوب الأمواج في يوم ميلاده السادس والثلاثين، في أكتوبر 2024، نشر راكب الأمواج المحترف رايمانا فان باستولاير مقطع فيديو مشابهاً للأمير هاري وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج في مزرعة كيلي سلاتر لركوب الأمواج، وهي منشأة أمواج اصطناعية في ليمور بكاليفورنيا.

أطلقت ميغان ماركل المقطع الدعائي للموسم الثاني من برنامجها "With Love, Meghan"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية يوم الثلاثاء 26 أغسطس، وفي إحدى اللحظات الطريفة بالمقطع، كشفت ميغان أن الأمير هاري لا يحب أبداً الكركند -إستاكوزا- لتتلقى رداً مازحاً من الشيف أندريس: "وهل تزوجتِه وهو بهذا حال؟".

وكانت قد تحدثت ميغان في مقابلة سابقة مع مجلة People عن حب الأمير هاري وابنهما آرتشي للبيض المقلي واللحم المقدد، بينما هي تلجأ كثيراً لحلول سريعة مثل "الوافل".

