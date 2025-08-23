محمد رمضان يعلن عرض فيلم أسد في مهرجانيْ برلين وكان 2026

عرض فيلم "أسد" في برلين وكان قبل دور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 01:02 صباحاً - كشف الفنانعن الموعد الجديد لطرح أحدث أعماله السينمائية "" خاصة بعدما تم الإعلان عن أكثر من موعد هذا العام ولكن لم يكن الفيلم جاهزاً في هذه المواعيد. وأشار رمضان إلى أن الفيلم لن يطرح بشكل مباشر في دور العرض، وإنما سيبدأ بجولة عالمية في عدد من المهرجانات الدولية الكبرى قبل وصوله إلى الجمهور في صالات السينما.وأوضحعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم في لبنان قبل حفله على مسرح "الفوروم دو بيروت" بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، أن الفيلم سيشارك أولاً في مهرجان برلين السينمائي 2026، يعقبه عرض في مهرجان كان السينمائي 2026، على أن ينطلق رسمياً في دور العرض التجارية خلال شهر يونيو 2026.قد تحب قراءة.. بعد جدل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. محامي الفنانة يكشف تفاصيل صادمةوأكد الفنان محمد رمضان أن حرصه على تقديم الفيلم في كبرى المهرجانات العالمية يأتي من إيمانه بقيمة العمل وما يحمله من طابع إنتاجي ضخم وأبعاد درامية مميزة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستمنح "أسد" مساحة أكبر من الانتشار والاهتمام النقدي قبل طرحه للجمهور.وأكد موسى أبو طالب منتج "" أن الفيلم يعد واحداً من أضخم المشاريع السينمائية على مستوى الإنتاج، موضحاً أن العمل يتطلب تحضيرات طويلة وبروفات مكثفة، لكونه يعيد الجمهور إلى فترة تمتد منذ عام 1280 ميلادية وحتى ما بعدها، وهي حقبة تاريخية غنية بالتفاصيل تحتاج إلى عناية خاصة من حيث الملابس والديكورات والإكسسوارات لضمان دقة الصورة السينمائية.وأضاف أبو طالب أن التحضيرات بدأت منذ أكثر من عام، حيث تولى مصمم الديكور أحمد فايز، بمشاركة فريق من المهندسين والعمال، مهمة تصميم ديكورات ضخمة تتناسب مع طبيعة الحقبة التاريخية، بالتعاون مع المخرج محمد دياب، لافتاً إلى اختيار نحو 15 موقع تصوير متنوعاً بين القاهرة وضواحيها وعدد من المحافظات.تابعي أيضاً.. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. محطات الانفصال والعودةوأشار المنتج إلى أن بعض الديكورات، مثل ديكور، استغرقت وحدها ثلاثة أشهر كاملة في التنفيذ، فيما امتدت تحضيرات الملابس إلى ما يقرب من ستة أشهر تحت إشراف مصممة الأزياء ريم العدل وفريقها، حيث جرى تجهيز أزياء وإكسسوارات لحوالي 2000 شخص يظهرون في مشاهد الفيلم.كما كشف أبو طالب أن الفيلم يتضمن عدداً كبيراً من مشاهد الحركة والمعارك، جرى تصميمها بالتعاون مع فريق بقيادة مصمم المعارك العالمي Kaloyan Vodenicharov، الذي أشرف على تدريب الممثلين. ويشارك في البطولة حوالي 70 ممثلاً، بينهم 12 بطلًا أساسياً وضيوف شرف من مصر وفلسطين ولبنان والسودان، إلى جانب العشرات الذين يظهرون في مشاهد فرعية.وتدور أحداث فيلم "" حول حقبة المماليك وثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان ضمن سياق درامي تاريخي مشوق. ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، وتأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.