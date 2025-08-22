بالتزامن مع عرض 220 يوم وتصدره الترند .. مسلسلات ميزتها أرقامًا تعرفوا إليها

80 باكو .. وقصة كفاح

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

6 شهور .. اختبار ومنافسة للبقاء

https://www.instagram.com/p/DBlwaDyNV4X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBlwaDyNV4X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBlwaDyNV4X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

1000 حمد الله على السلامة .. رحلة العودة لاسترداد الحقوق

https://www.instagram.com/p/CpIKIXqodEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpIKIXqodEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpIKIXqodEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

غرفة 207 .. وأسرار ورعب يحبس الأنفاس

30 يوم .. دراما نفسية معقدة

220 يوم .. المزج بين العاطفة والضغط الإنساني

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 10:03 مساءً - بالتزامن مع عرضه؛ يواصل مسلسل "" جذب اهتمام الجمهور العربي بقصته المشحونة بالعاطفة والتوتر الإنساني، تحت قيادة المخرج كريم العدل الذي قدّم صورة بصرية آسرة عكست العمق النفسي للأبطال، ومن خلال أداء مؤثر لاللذين نجحا في أن يجسدا الحزن والقوة في آن واحد.وقد سبقعدد من المسلسلات التي ميزتها بجانب القصة والإخراج وأداء نجومها؛ أسماؤها التي حملت أرقامًا، وتلاعبت مع ذهن الجمهور والمشاهدين لمعرفة ما وراء الرقم وسره وسبب اختيار هذا الرقم تحديدًا؛ وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم قائمة من المسلسلات التي حملت أرقامًا لتتعرفوا إليها."، من المسلسلات التي حملت رقمًا؛ والذي دارت قصة العمل؛ حول "بوسي" مصففة الشعر الموهوبة التي كانت تسعى لجمع 80 ألف جنيهًا من أجل شراء شقة للزواج من حبيبها؛ من خلال إطار درامي مشوق دارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه، وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال إحدى العاملات بالصالون وهي "بوسي -" التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.مسلسل "" من بطولة: هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري، وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي، وتأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.أما مسلسل "" والذي دارت قصته حول "مراد –" الذي يتنافس مع "لطيفة – نور إيهاب" على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية؛ وشاركه في بطولته كل من: مراد مكرم، شريف حافظ ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.وقد حقق مسلسل "6 شهور" الذي عُرض على منصة Watch It، نجاحاً كبيراً محققاً أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه في أكتوبر الماضي.أطلعوا على أحمد مالك وهدى المفتي صداقة قوية وثنائية فنية مستمرة في رمضان 2026مسلسل "" والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، دارت أحداثه حول "الدكتور سميحة –" التي تقرر العودة من كندا إلى مصر بعد أكثر من 25 عامًا؛ برفقة ولديها "سامح وسماح" لاسترداد إرثهما، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لها مشكلات صعبة.المسلسل شارك في بطولته بجانب يسرا كل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح." مسلسل تدور أحداثه حول فندق بُني عام 1968؛ يضم غرفة تحمل رقم 207، أصر صاحبه على بقائها مغلقة بالرغم من الأهوال التي وقعت فيها، حيث أودت بحياة كل من عاش داخلها، فيأتي موظف الاستقبال "جمال الصواف –"، ويعزم الأمر على كشف ما تخفيه الغرفة من أسرار، فتنقلب حياته رأسًا على عقب، وفي كل مرة يتعين عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها."غرفة 207" قصة مأخوذة عن رواية للراحل أحمد خالد توفيق صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، والإخراج لتامر عشري ومن بطولة محمد فراج في أولى بطولاته المطلقة و ريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان.وأعرفوا أيضًا هذا الدور يتمنى محمد فراج تقديمه.. فما هو؟!مسلسل "" قدم من خلاله الفنان باسل خياط شخصية مركبة، يحاول من خلال 30 يوم أن يعاقب أحد الأطباء النفسيين، من خلال جعله يعيش 30 قصة بشكل يومي، وهي الشخصية التي اعتبرها خياط أنها من الشخصيات الجديدة التي يجسدها في الدراما.ودارت أحداثه حول "طارق حلمي –" طبيب نفسي شاب متزوج ويحظى بابنة اسمها "فريدة" على وشك أن تُتم عامها الأول. في يوم ميلاد فريدة الأول، يَفِد لعيادة طارق مريض يُدعى "توفيق المصري – باسل خياط"، يشرح لطارق تجربة يرغب بتنفيذها؛ تتلخص في أنه سيختار شخصًا يدعوه (المُختار) ويقحمه في دوامة من الأزمات المُدمرة للنفس على مدى ثلاثين يومًا.المسلسل شارك في بطولته نجلاء بدر، إنجي المقدم، سلوى محمد علي، وليد فواز وآخرين، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام علي."220 يوم" يُعد تجربة درامية مختلفة، تحمل جرعة من الإثارة والتشويق والغموض، فضلًا عن الرومانسية؛ ويظهرخلال أحداث المسلسل في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.العمل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك وكريم فهمي كل من حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.قد يعجبكم 220 يوماً: كريم العدل يتحدث لسيدتي عن الإخراج والممثلين والمشاعرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».