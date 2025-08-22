بالتزامن مع التحضير لـ الفيل الأزرق 3 .. أحمد مراد ينشر صورة مع كريم عبد العزيز وهذا ما قاله!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 08:13 مساءً - شوق الكاتب أحمد مراد كل جمهوره ومحبيه للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"؛ وشارك صورة جمعته مع النجم كريم عبد العزيز بطل الأجزاء الأولى، والتي تكهن البعض أن الصورة تعود إلى كواليس الفيلم؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أحمد مراد ببدء التحضيرات للجزء الثالث.

أحمد مراد بصورة مع كريم عبد العزيز

شارك الكاتب أحمد مراد من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة جمعته بالنجم كريم عبد العزيز، بطل فيلمه "الفيل الأزرق"؛ وعلق على الصورة قائلًا : " أخطر حاجة إنك تتصور مع بطل فيلمك .. لأنه هيبان حقيقي أكتر منك .. أحمد مراد .. الفيل الأزرق".

لتنهال على المنشور تعليقات الجمهور الذين عبروا عن حماسهم الشديد وانتظارهم للجزء الثالث؛ وقد جاءت التعليقات كالتالي : " انتوا أخطر ثنائي في الوسط الفني، فعلا كريم عبد العزيز بأفلام رواياتك رائع وابدع وجسد الشخصية على الحقيقة افضل من الخيال، الحماس في السقف، طال الانتظار يا ريس . والواحد مفتقد جرعه الفيل الازرق، وغيرها من التعليقات.

أحمد مراد يكشف عن بدء التحضير لـ "الفيل الأزرق 3"

أعلن الكاتب أحمد مراد عبر حسابه الرسمي على أنه يعمل حاليًا على سيناريو الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، واكتفى بالتعليق بكلمة واحدة : " Cooking "؛ وذلك وسط حالة من الترقب الواسع من قبل الجمهور ومتابعي ومحبي الفيلم؛ لمعرفة ما سيحمله هذا الجزء من تطورات.

فيلم "الفيل الأزرق" .. حاصد الإيرادات

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، استطاع الفيلم بجزئه الثاني والذي عُرض بموسم عيد الأضحى 2019، تحقيق إيرادات تجاوزت 103 مليون جنيهًا، ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة.

حيث استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المعادلة الصعبة، حيث حصد الإيرادات الضخمة غير المسبوقة في شباك التذاكر، وفي الوقت نفسه لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه في سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج في النهاية بهذا الشكل المميز.

الفيلم إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوي، ويضم فريق عمل الجزء الأول نفسه وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري ومروان يونس في الجزء الثاني ، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث الفيلم تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.



