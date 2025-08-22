بالصور- نسليهان أتاغول تحتفل بعيد ميلادها الأوّل كأم

إحتفلت الممثّلة التّركيّة نسليهان أتاغول بعيد ميلادها وسط أجواء عائليّة دافئة، إذ ظهرت برفقة زوجها الممثّل التّركيّ قادير دوغلو وابنهما الوحيد عزيز الّذي رُزقاه مطلع شهر آذار/مارس الفائت.

ونشرت نسليهان عبر حساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ صورًا من أجواء المناسبة، ظهرت في إحداها وهي تطفئ شمعة عيد الميلاد، بينما بدت في صورة أخرى مع زوجها وطفلهما في لقطات عائليّة عفويّة.

ويُعدّ هذا أوّل عيد لنسليهان بعد دخولها عالم الأمومة، وهذا ما أضفى طابعًا مميّزًا على الاحتفال.

يُذكر أنّ بطلة “إبنة السّفير” كانت قد أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بعد اكتشاف حملها.