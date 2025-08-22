بالفيديو- سانت ليفانت يفاجئ جمهوره بألبوم جديد… هذه التفاصيل

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنية “كلمنتينا”، طرح فنان الغناء الفلسطينيّ الجزائريّ Saint Levant ألبومه القصير الجديد بعنوان “Love Letters Deluxe” مع

SALXCO UAM | VIRGIN RECORDS إستكمالاً لميني ألبوم “Love Letters” الذي سبق وأطلقه خلال شهر فبراير…

يشمل ألبوم “Love Letters Deluxe” ، والذي يُواصل من خلاله Saint Levant على تقديم موسيقى تُجسّد جوانب عميقة وتجارب شخصيّة بتأثير عالميّ، أربعة أغنيات جديدة باللغة العربيّة تُضيف بُعداً عاطفياً وثقافياً أوسع على الألبوم وهي :”ناري ناري ناري” وأغنية “Do You Love Me” الإيقاعيّة والمُفعمة بالحيويّة بمُشاركة الفنّان المصريّ فارس سكر الذي أضفى بأدائه المُميّز نكهة موسيقيّة خاصّة على العمل وأغنية “Samra” و”عيشك”… وتعكس هذه الأغنيات أسلوب Saint Levant الموسيقيّ الساحر وعالمه الفنيّ المُتجدّد بمُشاركة مجموعة من الفنّانين أيضاً مثل Nordo من تونس وBabylone من الجزائر…

وتجدر الإشارة أنّ Saint Levant صوّر كليب أغنية “Do You Love Me” تحت إدارة المُخرج Abanoub Ramsis ضمن إطار مُفعم بالحياة والحيويّة يعكس الروح الإيجابيّة للأغنية وأسلوب Saint Levant الفريد، إذ نراه وشريكته في الكتابة والغناء Naika ونجم البوب المصريّ فارس سكر وهم يتنقّلون في الشوارع على درّاجة ناريّة ورديّة ويرقصون معاً بكلّ عفويّة…

هذا، وكان النجم Saint Levant قد أصدر ألبومه القصير “Love Letters” في شهر فبراير 2025 وضمّ مجموعة من الأغنيات التي لاقت أصداءً عالميّة نذكر من بينها “Diva”

و ” Wazira” و”Exile” و “دلعونا / Daloona ” و”وين معدّي وينWAIN MAADY WAIN/” وأغنية “Kalamantina” الشهيرة التي قدّمها بمُشاركة الرابر العربيّ مروان موسى، وكلّ منها تُسلّط الضوء على جانب من حياة Saint Levant وهويّته وتجمع بين مشاعر النصر والفرح والتأمّل والأمل والإخلاص وتمزج بين عالمين موسيقيّين وهما الموسيقى العربيّة والشمال إفريقيّة والموسيقى الغربيّة المُستوحاة من الفانك في الثمانينات مع لمسة بوب مُعاصرة.

يُذكر أنّ أغنية “Kalamantina” كانت قد تصدّرت المركز الأوّل لمدّة 16 أسبوعاً ولغاية الآن قائمة Billboard Indie Charts ، كما حقّقت على مدى 25 أسبوعاً المركز الثاني ضمن قائمة “Billboard Arabic Hot 100”. وتُشكّل هذه الأغنية تعاوناً فنياً ناجحاً ومُتناغماً بين Saint Levant ورائد الراب المصريّ مروان موسى المعروف بدمجه الإبداعيّ بين الإيقاعات القويّة والثقافة المصريّة الشعبيّة.