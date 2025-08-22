عمليّة ثانية واعتراف مؤثّر… ماذا قالت التّركيّة ديفريم أوزكان من المستشفى؟

خضعت الممثّلة التّركيّة ديفريم أوزكان لعمليّة جراحيّة ثانية في الكلى بعد مرور شهر على العمليّة الأولى، حسبما أعلنت مؤخّرًا.

ومن المستشفى، طمأنت ديفريم، جمهورها عبر صورة نشرتها على خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مؤكّدةً أنّها بخير بعد العمليّة، شاكرةً الجميع على اهتمامهم ودعواتهم، داعية متابعيها إلى الاهتمام بصحّتهم بشكل دائم، وخصوصًا بصحّة الكلى.

ونشرت الممثلة التركية صورة للورود التي تلقتها في المستشفى وكتبت:

“iyi ki varsınız, teşekkürler” بما معناه “سعيدة لوجودكم في حياتي، شكرًا لكم”.

نذكر أنّ “ديفريم”، كانت قد أجرت عمليّتها الجراحيّة الأولى أثناء تصوير مسلسلها الجديد “غرفة لشخصَين”، إذ أصيبت بأزمة صحّيّة أثناء التّصوير نتيجة آلام شديدة في الكلى، تبيّن لاحقًا أنّها ناجمة عن حصًى، وهذا ما استدعى إجراء عمليّة جراحيّة عاجلة.

الجدير بالذّكر، أنّ ديفريم أوزكان، لعبت مجموعة من الأدوار البارزة في الدّراما والسّينما التّركية، منها:

أنت وطني (Vatanım Sensin)

ومسلسل “Ramo” ومسلسل فندق الأحلام.