أتمنى تكون مبسوط معانا.. هكذا احتفلت مي فاروق بيوم ميلاد محمد العمروسي!

احتفال مي فاروق بيوم ميلاد محمد العمروسي

احتفاء مي فاروق بأم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 05:03 مساءً - احتفلت المطربةبيوم ميلاد زوجها الفنان؛ وشاركت صورة جمعتهما؛ موجهة له رسالة مؤثرة مليئة بالمشاعر، معربة فيها عن فخرها وسعادتها بوجوده في حياتها؛ مؤكدة أنه زوج ورجل وسند وداعم لها بمعنى الكلمة.نشرت المطربةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة جمعتها بزوجها الفنان، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قالت من خلالها : " كل سنه وانت أسعد الناس وأنجحهم. كل سنه وانت مستور ومتطمن كل سنه وانت سند وضهر وزوج وحبيب".وأكملت: "اول عيد ميلاد لك واحنا في بيت واحد اتمني تكون مبسوط معانا .. عقبال العمر كله في نجاح وتألق ومنور حياتي وحياة علي وعليا وعمر وزينه ومالك وحياة كل حبايبك .. يا احلي واجمل واطيب قلب قابلته".كما عبرت عن فخرها واعتزازها بوجوده في حياتها قائلة : "فخوره ومتشرفه دايما بيك وبكوني زوجه لرجل بمعني الكلمه .. بحبك يا حبيب عمري كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد يا عمرووووووسي".ومن جانبه علق النجمعلى المنشور من خلال خاصية التعليقات؛ حيث قال : " حبيبتي وروح قلبي ربنا يخليكي ليا يا اجمل هدية من ربنا ليا احلي عيد ميلاد فى حياتي واحنا سواء وفى بيت واحد ربنا يخليكم ليا انتى والولاد واقدر اسعدكم واكون قد ثقتكم فيا ويقدرنى على سعادتكم .. بحبك ياست البنات".وكانتقد احتفلت يوم 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.أطلعوا على بسبب مروحة وفي العيادة وأثناء نزهة .. قصص حب بين المشاهير بدأت صدفةفي ليلة استثنائية بكل المقاييس؛ حضرت روح كوكب الشرقبصوتها ورمزيتها ومكانتها التاريخية، في أداء صادق وحقيقي منالتي كُلّفت بتكريم سيدة الغناء العربي بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيلها؛ وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ59على المسرح الروماني.ورغم وفائها الكامل لروح المناسبة، اختارت أن تقدم أغنية واحدة فقط من رصيدها الخاص بعنوان "أفتكرلك إيه"، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وقد افتتحت الحفل بأغنية "الحب كله" (ألحان بليغ حمدي وكلمات أحمد شفيق كامل)، لتتوالى بعدها روائع مثل "هذه ليلتي" (ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات جورج جرداق)، و"على بلد المحبوب"، و"الأطلال"، و"دارت الأيام"، و"سيرة الحب"، و"فات الميعاد".كما فاجأت جمهورها بأغانٍ أقل تداولاً مثل "جددت حبك ليه" لرياض السنباطي وأحمد رامي، و"حلم" لزكريا أحمد وبيرم التونسي، لتختتم سهرتها بأغنية "ألف ليلة وليلة" التي أشعلت المسرح.

