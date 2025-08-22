وفاة ملكة جمال الكون الأرجنتينية نورما نولان 

مسابقة ملكة جمال الكون تنعي نورما نولان

أبرز المحطات في مسيرة نورما نولان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 03:58 مساءً - رحلت عن عالمنا ملكة جمال الكون لعام 1962، والتي تعد أول وآخر امرأة أرجنتينية تحمل هذا اللقب عن عمر ناهز الـ87 عاماً في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.ونعت مسابقة ملكة جمال الكون الراحلة نورما نولان من خلال نشر مقطع فيديو عبر الحسابات الخاصة بالمسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي رصد أبرز اللحظات بحياة نورما نولان ولحظة فوزها بالجائزة.ونعى الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون الراحلة بتعليق جاء فيه: "تتقدم منظمة ملكة جمال الكون بأحر التعازي وأصدقها لعائلة وأصدقاء وكل منْ تأثر بحياة ملكة جمال الكون لعام 1962 نورما نولان؛ بصفتها أول امرأة أرجنتينية تحمل تاج ملكة جمال الكون، تركت أناقتها وجمالها وروحها الريادية بصمة لا تُمحى في تاريخنا، وألهمت الأجيال التي تلتها. فلتبقَ ذكراها خالدة كرمز للرقي والقوة والإرث".وكانت قد بدأت نورما نولان مسيرتها في عالم الجمال من خلال المُشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرجنتين عام 1962، وقد تُوجت بلقب ملكة جمال الأرجنتين، وأقيمت مسابقة ملكة جمال الكون الحادية عشرة في 14 يوليو 1962 في قاعة ميامي بيتش في ميامي بيتش، فلوريدا بالولايات المتحدة.يُمكنكم قراءة:ولم تكن نورما نولان من بين المرشحات المؤهلات للفوز، بل كانت تُعتبر مفاجأة غير متوقعة عندما تم اختيارها ضمن أفضل 15 متسابقة. ومع ذلك، تمكنت من إبهار لجنة التحكيم بجمالها وأناقتها، وتُوجت باللقب من قبل ملكة جمال الكون السابقة، مارلين شميدت من ألمانيا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها الأرجنتين بهذا اللقب، مما جعل نورما رمزاً وطنياً.بعد التتويج، واصلت نورما نولان نشاطها الدعائي والتجاري، ونفّذت حملات دعائية في لندن وغيرها، وفي منتصف الستينيات تزوّجت وأنجبت ابنة واحدة، كما أنها أيضاً محكِّمة في مسابقة Miss Universe 1969، وفي وقت لاحق انتقلت للإقامة في ميامي؛ حيث افتتحت مكتبة وأدارت مشروعاً تجارياً صغيراً، وابتعدت تدريجياً عن الأضواء، وقد تم منحها لقب "مواطنة متميزة/مشرفة" في مسقط رأسها فينادو تويرتو تقديراً لمسيرتها؛ حيث أصبحت رمزاً للأمل والفخر للشباب الأرجنتيني، وألهمت جيلاً بإنجازها العالمي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».