بسمة بوسيل: سعيدة بنجاح ألبوم "حلم".. والفيديو كليب موضة قديمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 12:59 مساءً - أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه ميني ألبومها الأخير "حلم"، مؤكدة أن ردود الفعل التي وصلتها من الجمهور فاقت كل توقعاتها. وقالت في تصريحات تليفزيونية: "أنا مبسوطة أوي من رد الفعل على ألبومي الأخير، أهم حاجة إن الناس لما بيسمعوه بيوصلهم الإحساس اللي عايزة أوصله، ومفيش أغنية بتضايقهم في النص."

أغنية "أبو حب" تتصدر

أشارت بوسيل إلى أن أغنية "أبو حب" تصدرت قوائم الاستماع عبر المنصات الرقمية، معتبرة ذلك دليلاً على تفاعل الجمهور مع روح الألبوم. كما أوضحت أنها تعمدت وضع الأغاني المغربية في نهاية الألبوم قائلة: "حطيت الأغاني المغربي في الآخر علشان مخضش الناس، لكني اتبسطت جدًا إن الأغاني دي عجبتهم."

استعداد لدويتو جديد

وكشفت بوسيل عن نيتها طرح دويتو غنائي قبل نهاية العام، دون أن تفصح عن هوية الفنان الذي ستشاركه الغناء، موضحة: "عايزة آخد فرصتي لوحدي الأول، وأنا مش مع فكرة الفيديو كليب تاني، هو بقى فكرة قديمة."

تجربة التمثيل مع رامز جلال

من ناحية أخرى، تحدثت بوسيل عن أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "بيج رامي" مع الفنان رامز جلال، مؤكدة أن دخولها عالم التمثيل جاء بالصدفة: "رامز كان شايف إني المفروض أمثل، وأنا مكنتش شايفة ده خالص، وكان مصمم وقالي مينفعش ممثلش. بصراحة كنت خايفة لأنها حاجة جديدة عليا، لكني اتبسطت أوي."

وأضافت أن رامز جلال شجعها بقوة، وأن المخرج ساعدها في فهم أدوات التمثيل بعد أيام قليلة من التصوير، لتبدأ في اكتشاف قدراتها أمام الكاميرا.

تفاصيل ألبوم "حلم"

طرحت بسمة بوسيل ميني ألبوم "حلم" عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، ويضم 6 أغنيات متنوعة تعاونت خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين. وجاءت الأغاني كالتالي:

"أبوالحب": كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، توزيع جلال حمداوي.

"هو اللي نسيني": كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، توزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفى رؤوف.

"ليه كده؟": كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع جلال حمداوي.

"يا خسارة": كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري.

"وصلتني شي أخبار": كلمات يونس أدامه، ألحان محمد رفاعي، توزيع أمين هواري.

"حلم": كلمات وألحان وتوزيع ندى أزهري.

انتهاء تصوير "بيج رامي"

وأعلنت بوسيل في يونيو الماضي انتهاء تصوير مشاهدها في الفيلم، حيث نشرت صورًا من الكواليس عبر حسابها على إنستجرام معلقة: "وأخيرًا انتهيت من أول فيلم ليا بيج رامي.. قريبًا إن شاء الله."

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم "بيج رامي" إلى جانب رامز جلال وبسمة بوسيل كل من: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، مع عدد من ضيوف الشرف. العمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

