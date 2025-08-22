هيفاء وهبي تشوِّق جمهورها بأغنية توأم حياتي قبل طرحها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - شوَّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها لأول أغنية من ألبومها الغنائي الجديد، التي تحمل عنوان "توأم حياتي"، تمهيداً لطرحها رسمياً اليوم الجمعة، الموافق 22 من أغسطس 2025، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

مقطع فيديو ترويجي للأغنية

ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو قصيراً عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث ظهرت فيه لمحات سريعة من الأغنية الجديدة، وعلقت قائلة:"أغنية "توأم حياتي" من ألبومي الجديد يوم 22 من أغسطس 2022"، وهو ما أثار تفاعلاً بين جمهورها، وعُدَّ بمنزلة الانطلاقة الرسمية للعمل المنتظر.

ألبوم هيفاء وهبي الجديد هو الأضخم في مسيرتها، حيث يُعَدُّ أول "ميجا ألبوم" يتضمن 20 أغنية دفعة واحدة، في خطوة تعكس طموحها ورغبتها في تقديم عمل استثنائي يضيف إلى رصيدها الغنائي؛ حيث بدأت هيفاء عقد جلسات عمل مكثفة لاختيار الأغاني التي سيتم تصويرها فيديو كليب، تمهيداً لإطلاقها تدريجياً.

إطلاق الألبوم على 4 مراحل متتالية

الألبوم سيصدر بطريقة مبتكرة، على أربع مراحل متتالية، بحيث يضم كل جزء خمس أغانٍ؛ ليشكل في النهاية 20 عملاً متنوعاً مع تعاونات موسيقية ضخمة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في مقدمتهم الموزعان توما وكولوبيكس، إلى جانب أسماء لامعة مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، وتامر حسين، وغيرهم من صناع الأغنية الحديثة.

سلسلة حفلات ما بين والدول العربية

ولن يقتصر نشاط هيفاء وهبي على الألبوم فحسب؛ إذ تستعد في الوقته نفسه لسلسلة من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي وخارجه، حيث تلتقي جمهورها يوم 23 من أغسطس الجاري في حفل مشترك مع الفنان محمد رمضان بلبنان، يعقبه حفل آخر مع المطرب فارس كرم في الأردن، بالإضافة إلى جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ستطل على جمهورها من خلال حفلتين كبيرتين في مصر ودبي.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد لفتت الأنظار مؤخراً بطرح ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد"، الذي جاء بوصفه أغنية دعائية لفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي والمستمر عرضه حالياً في السينمات، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، وحققت انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

