محمد رمضان من بيروت.. أغيب عن دراما رمضان 2026 وحفلي مع هيفاء وهبي استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 09:59 مساءً - لم يكن المؤتمر الصحفي الذي عقده النجم المصري محمد رمضان في العاصمة اللبنانية بيروت مجرد جلسة أسئلة وأجوبة قبل حفله المنتظر مع النجمة هيفاء وهبي يوم السبت 23 أغسطس الجاري، بل كان أقرب إلى رحلة مكاشفة مع الجمهور والإعلام، تنقّل فيها بين محطات من حياته الفنية المثيرة للجدل، وردّ على أسئلة ظلّت عالقة منذ سنوات، وتحدث عن طموحاته القادمة، وواجه الحملات الموجهة ضده بابتسامة وعبارات حاسمة.

بيروت – متابعة وتصوير حسين برجي

كشف الفنان محمد رمضان، عن تحضيره لمفاجأة للنجمة أنغام، قائلا: "أنا محضر مفاجأة للنجمة المصرية والعربية الكبيرة الليلة على المسرح، وأنا سعيد إني تعاونت معاها في أغنية رمضان قبل اللي فات وهغنيها النهاردة، وأتمنى لها الشفاء العاجل وربنا يطمن جمهورها وحبايبها وأهلها ويقومها بالسلامة".

الزعيم.. مدرسة لا تغيب

وعندما طُرح عليه سؤال عن اعتزال الزعيم عادل إمام، ارتسمت الجدية على ملامحه: «الزعيم رمز كبير، ومدرسة عظيمة. ربنا يحفظه لجمهوره وعيلته. قرار الاعتزال قرار شخصي، وأنا معرفش عنه حاجة».

الهجوم.. ضريبة الاختلاف

رمضان الذي لا يتوقف الجدل عند اسمه، علّق على الحملات ضده قائلًا: «أي شيء جديد الناس بتاخد وقت عشان تستوعبه. وأنا قررت أصنع شيء خاص بيا. النجم اللي بينجح في بلده لازم يظهر في المنطقة العربية كلها، وبعدها يفكر في الخطوة التالية. وأنا قررت أتوسع في أفريقيا وبعدين عالميًا».

وأضاف بابتسامة مريرة: «يمكن صور الفلوس والعربيات بتستفز ناس، بس أنا بخاطب فئة تانية. ساعات بحتار: أكمل على خطتي ولا أرضي اللي زعلانين؟ لكن قررت أكمل».

أنا لسه عندي 37 سنة

توقف محمد رمضان عند محطة عمره الحالي، وكأنه يرد على من يستعجلون الحكم على مسيرته: «أنا لسه عندي 37 سنة. أكبر فنان دلوقتي وهو في سني كان لسه اسمه وجه جديد. كل فنان ليه استراتيجية. لما استراتيجيتي تكتمل هتعرفوا أنا مين. أتمنى الناس تديني فرصة وتستناني بعد سنين».

وواصل رمضان حديثه باسترجاع كواليس حفلات لم تُكتب لها الولادة، حين قال:«حفلة سوريا في 2022 اتلغت، لأن كان فيه حرب كبيرة عليّ شخصيًا. وحفلتي في قطر وقتها اتلغت كمان».

لبنان.. الاختبار الحقيقي

عن الغناء في بيروت قال رمضان بحماس: «شرف لأي فنان عربي إنه يغني في لبنان. أي نجم لازم يتم اعتماده من الجمهور اللبناني علشان يكون نجم عربي. وأنا بتكلم عن لبنان وأنا منزّل رجل من على رجل».

احترام للفن اللبناني وتعاون مع رزان جمال

في المؤتمر عبّر رمضان عن امتنانه للبنان قائلاً: «الفن اللبناني جزء لا يتجزأ من الفن المصري. نادرًا ما نلاقي عمل من غير لبناني سواء تمثيل أو غناء. وأنا سعيد بفيلمي الجديد مع رزان جمال اللي هيشوف النور قريب».

ثنائية محتملة مع هيفاء وهبي

وعن شريكته في الحفل هيفاء وهبي، قال: «الحفل مع هيفاء شيء مميز، وفكرة الديو أو المسلسل مش بعيدة. كل حاجة مرتبطة بالنصوص اللي بتتعرض».

أزياء تثير الجدل

وعن الانتقادات التي تطال اختياراته في الأزياء، أوضح: «أنا بحترم كل الآراء. بس اللي مش مفهوم عند البعض إني من احترامي لأي بلد أزوره بلبس من زي البلد أو لبس يناسبه. يمكن ده يزعل بلاد تانية، بس النية دايمًا طيبة».

أما عن غيابه عن الدراما الرمضانية، فكشف:«هغيب كمان في 2026 زي 2024 و2025، لأني متفرغ للأفلام والحفلات. وما تابعتش أي عمل رمضاني آخر سنتين بسبب السفر».

«نمبر وان».. لقب جاء من الجمهور

وعن لقبه الشهير، قال: «أنا ما سمتش نفسي نمبر وان. أول أغنية ليا كانت بالعنوان ده، والجمهور هو اللي لقبني بيه».

رفض السيرة الذاتية

وفيما يتعلق بالأنباء عن تحضيره لمسلسل عن الراحل أحمد زكي، قال: «أنا أرفض أقدم سيرة ذاتية لأي فنان تاني».

وأشار رمضان إلى أنه يتمنى تقديم العديد من الشخصيات التاريخية في أعمال فنية، ولكنه لن يقدم على تجربة تجسيد السيرة الذاتية لأي فنان.

أغنية لبنانية مفاجأة

واختتم رمضان بالإعلان عن مفاجأة جديدة: «أنا بحضر لأغنية لبنانية عربون حب للبنان وشعبه. هتكون مفاجأة وصدمة إيجابية لجمهوري».

وتهرب رمضان من اختيار نجمة لبنانية لمشاركته الغناء، مؤكدا أنه تربطه علاقة صداقة بالجميع، وقال إن الأغنية المنتظرة سيثدمها بمفرده.

وتابع محمد رمضان حديثه، مشوقا الجمهور لحفله في لبنان: إن شاء الله الجمهور اللبناني هيشوف حاجة تليق بيه، ودا الحفل الأول ليا في لبنان، والانطباع الأول مهم جدًا، علشان كده حريص إنه يكون أقوى حفل، ومجهز مفاجآت كتير للجمهور.

استقبال حافل.. زفّة وحمل على الأكتاف

وما إن وطأت قدماه بيروت حتى كان بانتظاره مشهد استثنائي. زفّة لبنانية بالسيف والترس في باحة الفندق، رقص فيها مع محبيه الذين حملوه على الأكتاف، في صورة تجسّد العلاقة المعقدة بين رمضان وجمهوره: جاذبية لا تخطئها العين، رغم كل الجدل.

نفاد التذاكر قبل الموعد

وكما لو كان ليختم كل الجدل، أعلن رمضان عن نفاد تذاكر حفله مع هيفاء وهبي قبل أيام من موعده، ونشر عبر «إنستجرام» الملصق الدعائي للحفل مع تعليق مقتبس من أغنيته «أنا أنت»: «نَفَدت».

