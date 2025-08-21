أبرز النجوم من أصول إيطالية.. كيف ساهموا في صناعة هوليوود والسينما العالمية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 09:59 مساءً - على مدار سنوات السينما العالمية وبشكل خاص السينما الأمريكية وعالم هوليوود، ساهم عدد كبير من النجوم والمُبدعين حول العالم في نجاح وتطوير تلك الصناعة على مدار السنوات ومن أبرزهم النجوم الذين جاءوا من أصول إيطالية والذين نجحوا على مدار مسيرتهم السينمائية في تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية والتي حققت نجاحًا لدى الجمهور والنُقاد على حد السواء.

وبمناسبة قرب انطلاق فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 27 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز النجوم أصحاب الأصول الإيطالية في عصرنا المُعاصر أو في العصور الماضية، وأبرز أفلامهم السينمائية التي تعلق بها الجمهور على مدار سنوات.

أيقونات العصر الذهبي في السينما الإيطالية

صوفيا لورين - Sophia Loren

تعد النجمة العالمية صوفيا لورين واحدة من أبرز النجمات من أصول إيطالية والتي حققت نجاحًا كبيرًا في السينما حول العالم، وكانت قد ولدت في روما عام 1934 باسم صوفيا كوستانزا بريجيدا.

وخلال مسيرتها السينمائية قد اشتهرت بأدائها العاطفي وجمالها اللافت ومن أهم الأفلام التي قدمتها خلال مسيرتها السينمائية Two Women" Marriage Italian Style، Yesterday، Today and Tomorrow."

ويعد النجاح الأبرز الذي حققته النجمة العالمية صوفيا هي أول ممثلة تفوز بـ الأوسكار عن فيلم بلغة أجنبية وهو فيلم "Two Women – 1960".

جينا لولوبريجيدا - Gina Lollobrigida

فيما تعد النجمة جينا لولوبريجيدا واحدة من نجمات العصر الذهبي للسينما الأوروبية، وقد ولدت في عام 1927 بإيطاليا و رحلت عن عالمنا في عام 2023 وقد تألقت في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية ومن أبرزها: "Bread Love and Dreams، Fanfan la Tulipe، Come September، Woman of Straw".

آنا ماجناني - Anna Magnani

فيما تأتي النجمة آنا ماجناني واحدة من رموز السينما الواقعية الإيطالية الجديدة، وكانت قد لدت في روما عام 1908 و رحلة عن عالمنا عام 1973، ومن إنجازاتها الفنية حصولها على جائزة الأوسكار عن مُشاركتها ببطولة فيلم "The Rose Tattoo - 1955" والتي جسّدت خلال أحداثه بعمق كبير مشاعر الأم الإيطالية البسيطة.

ومن أهم الأفلام التي قدمتها خلال مسيرتها السينمائية: ": Rome، Open City، The Rose Tattoo، Wild Is the Wind".

كلوديا كاردينالي - Claudia Cardinale

ولدت النجمة كلوديا كاردينالي عام 1938 في تونس لعائلة صقلية، وهي واحدة من كبار نجمات السينما العالمية وقد تعاونت مع فيسكونتي وفيلليني، وشاركت ببطولة عدد من الأفلام العالمية من أبرزها: "The Leopard ، Once Upon a Time in the West".

عمالقة هوليوود من أصول إيطالية

آل باتشينو - Al Pacino

فيما يعد النجم آل باتشينو واحدًا من أبرز نجوم السينما العالمية والأمريكية ولد عام 1940 في نيويورك لعائلة من صقلية، : ويعد واحدًا من أعظم الممثلين في تاريخ السينما، وقد اشتهر بتجسيد شخصية "مايكل كورليوني" في الفيلم الأشهر "The Godfather" كما حصل على جائزة الأوسكار عام 1992 عن فيلم "Scent of a Woman"



ومن أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها: The Godfather " Scarface، Heat، Dog Day Afternoo".

روبيرت دي نيرو - Robert De Niro

وُلد النجم العالمي روبيرت دي نيرو عام 1943 في نيويورك لعائلة من المهاجرين الإيطاليين، فيما يعد أسطورة في التمثيل المنهجي ومن المعروف عنه تقمصه العميق في أداء الشخصيات، وخلال مسيرته السينمائية جائزتي أوسكار عن أفلام "The Godfather Part II، Raging Bull".

ومن أهم الأفلام التي جسد بطولتها وحققت نجاحًا كبيرًا: "Taxi Driver، Raging Bull، Goodfellas، Heat".

جون ترافولتا - John Travolta

ويعد الفنان جون ترافولتا أحد نجوم الرقص والكوميديا في السبعينيات وقد وُلد عام 1954 في نيوجيرسي لأب من صقلية، ومن أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها: " Saturday Night Fever، Grease، Pulp Fiction".

نيكولاس كيدج - Nicolas Cage

ولد النجم العالمي نيكولاس كيدج في عام 1964 بكاليفورنيا وهو ابن شقيق فرانسيس فورد كوبولا، ويعد صاحب أداء تمثيلي متنوع وقد حاز على جائزة الأوسكار عن مُشاركته ببطولة فيلم " Leaving Las Vegas" عام 1995.

ومن أهم الأفلام التي شارك في بطولتها: " Face/Off، Leaving Las Vegas، Ghost Rider".

سيلفستر ستالون - Sylvester Stallone

ويعد النجم العالمي سيلفستر ستالون واحدًا من أهم رموز أفلام الأكشن والحركة في السينما العالمية، وقد وُلد عام 1946 في نيويورك لأب إيطالي.

وقد حققت أفلامه نجاحًا كبيرًا على مستوى جماهيري حول العالم ومن أهم أفلامه: "Rocky، The Expendables، Rambo".

نجوم معاصرون حملوا الأصول الإيطالية

ليوناردو دي كابريو - Leonardo DiCaprio

يعد الفنان ليوناردو دي كابريو واحدًا من أبرز نجوم السينما العالمية و هوليوود المُعاصرين، وقد وُلد عام 1974 في لوس أنجلوس لأب من نابولي وصقلية.

وقد حصل النجم ليوناردو دي كابريو على الأوسكار عن مُشاركته ببطولة فيلم "The Revenant - 2015"، ومن أهم الأفلام التي شارك ببطولتها خلال مشواره السينمائي: " Titanic، The Wolf of Wall Street، Inception، Once Upon a Time in Hollywood".

مونيكا بيلوتشي - Monica Bellucci

تعد النجمة مونيكا بيلوتشي إحدى أيقونات الجمال الإيطالي الحديث، وكانت قد وُلدت في عام 1964 بـ سيتا دي كاستيلو.



ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولتها النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي: " Malèna، Irreversible، The Matrix Reloaded، Spectre".

مادونا – Madonna

تعد النجمة مادونا واحدة من أبرز النجمات اللاتي حققن نجاحًا في الغناء والسينما على حد سواء وعلى مدار سنوات عديدة مما أكسبها شعبية كبيرة، وكانت قد ولدت عام 1958 في ميشيغان لأب من أبرتسة أحد أقاليم إيطاليا.

وعلى الرغم من نجاحها الكبير في مجال الغناء إلا أن الفنانة مادونا نجحت في وضع بصمتها الخاص بالسينما، ومن أبرز الأفلام التي شاركت ببطولتها: " Evita، , A League of Their Own، Desperately Seeking Susan".



