ناديةالجندي تواصل إبهار جمهورها بإطلالاتها الصيفية

إطلالة صيفية مُبهجة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ناديةالجندي جلسة التصوير على حسابها بموقع إنستغرام، وظهرت بإطلالة صيفية مبهجة، تميزت بالألوان الزاهية التي عكست أجواء المرح والحيوية، لتؤكد مجدداً أنها ما زالت قادرةً على خطف الأنظار بأناقتها ورشاقتها دون النظر إلى العمر، وتفاعل جمهور ناديةالجندي بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها اللافت وحيويتها التي اعتادوا عليها منذ بداياتها وحتى اليوم.

https://www.instagram.com/p/DNnOm5HtYp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNnOm5HtYp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNnOm5HtYp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



الفنانة ناديةالجندي اعتادت خلال السنوات الأخيرة استغلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية، والخضوع لأكثر من جلسة تصوير تبرز فيها أناقتها وتؤكد فيها أن العمر مجرد رقم لا سيما وأنها دائماً ما تظهر بإطلالات شبابية إضافة إلى إبراز رشاقتها بشكل دائم، حيث إنها من الفنانات اللواتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل دائم للحفاظ على صحتها ورشاقتها.

تكريم ناديةالجندي فى لبنان

وكانت الفنانة ناديةالجندي قد كُرمت مؤخراً في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسة هراتش ساغبازاريان عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحدٍ من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم.

وجاء في الكلمة التي ألقتها ناديةالجندي على المسرح بعد تكريمها: "أن يُكرّم عمل بعد مرور كل هذه السنوات فهذا دليل على أمر واحد فقط أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلاً لا يوجد مقولة أن أحداً يقدم فناً رديئاً ويقول إن الجمهور عايز كده لا الجمهور مش عايز كده الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)



وتعد ناديةالجندي واحدةً من أبرز نجمات السينما المصرية خلال تاريخها، حيث بدأت مشوارها منذ الصغر وتدرجت بعد ذلك في الأدوار حتى وصلت إلى البطولة المطلقة وحققت نجاجات كبيرة جعلتها تنافس كبار نجوم السينما، مثل عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي، لتكون الفنانة الوحيدة التي يُطلق عليها نجمة شباك، كما لُقِبت بـ"نجمة الجماهير" بسبب الجماهيرية التي اكتسبتها من أفلامها.

غياب عن السينما 23 عاماً

وتغيبت ناديةالجندي عن السينما منذ 23 عاماً وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الرغبة" بمشاركة إلهام شاهين وياسر جلال عام 2002، ولكنها كانت حاضرة في الدراما التلفزيونية على استحياء، حيث قدمت مسلسلات "مشوار امرأة" عام 2004، "من أطلق الرصاص على هند علام" عام 2007، "ملكة في المنفى" عام 2010، "أسرار" عام 2015، وأخيراً "سكر زيادة" عام 2020 والذي جمعها بالفنانة نبيلة عبيد لأول مرة.

