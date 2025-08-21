خيرية نظمي لـ الخليج 365: فيلم هجرة استثنائي وسعيدة باختياره للمشاركة بمهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 07:07 مساءً - الفنانة خيرية نظمي هي سيدة أعمال وممثلة دخلت عالم الفن منذ 15 عاماً، شاركت بأعمال سينمائية ودرامية مختلفة، التقت بها الخليج 365 حيث تحدثت عن فيلم "هجرة"، والذي سيشارك في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

بالإضافة إلى بداياتها وعن السينما بالسعودية وإلى أين وصلت، وأقرب الأعمال لها، وذلك عبر هذا الحوار الخاص فلنتعرف إلى ما قالته.



مشاركة فيلم "هجرة" في مهرجان فينيسيا

بداية بعد اختيار فيلم "هجرة"، وكنت من أبطاله وسيشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كيف ستختارين أعمالك القادمة، وهل ستكونين أكثر حذراً؟

بالطبع لابد أن أكون أكثر حذراً بقبول الأدوار القادمة، وأن أنتقي أعمالي أكثر من السابق، والآن يزداد الانتقاء بعد بطولتي في فيلم "هجرة ".

حدثينا عن الأجواء التي كانت مصاحبة لتصوير فيلم "هجرة"؟

تصوير فيلم "هجرة" كان استثنائياً لأننا كنا نتنقل في أجزاء كثيرة في المملكة العربية السعودية من جنوبها إلى شمالها، كانت عملية التصوير متعبة بالترحال وتغيير المناخ والبيئة، لكن الحمد لله تجاوزنا الصعاب كأسرة واحدة وكفريق محب ومتعاون، وأنجزنا بشكل جميل والآن سنجني ثمار هذا التعب من خلال عرضه في مهرجان "فينيسيا".

ما هي الصعوبات التي واجهتك بالعمل؟

كل عمل له متطلباته بالنسبة للتجهيزات ومدة ومكان التصوير، والشخصية التي جسدتها في "هجرة" كانت صعبة نوعاً ما، فهي شخصية مركّبة، أما بالنسبة لي كممثلة فدوري يتطلب مني التركيز على الشخصية التي ألعبها بحيث أدخل في الشخصية حركياً ونفسياً وكلامياً، وأتقمص الدور بأكبر قدر ممكن، وعملنا بهذا الفيلم تطلب أن نتنقل بمدن المملكة وهذا كان متعة نوعاً ما.

وكيف وجدت العمل مع المخرجة شهد أمين؟

المخرجة شهد أمين كان هذا العمل أول عمل معها، ولكن حقيقة تعلمت منها كثيراً، التزمت معها في أداء الشخصية، كما قلت لكم الشخصية كانت قوية حازمة ومركبة، والحمد لله استطعت أن أتقنها، ومن أعماق قلبي أتمنى لها النجاح والتوفيق، فهي مخرجة مميزة.

صفي لنا اللحظات التي تلقيت فيها خبر مشاركة فيلم "هجرة" بمهرجان فينسيا؟

حقيقة هي لحظات لا توصف، شعور غريب لكن أستطيع أن أقول إنها لحظات سعادة لا توصف، وأحمد الله أن تعبنا كانت نتيجته رائعة؛ لأن فيلمنا سيمثل الوطن في فينسيا، وهو أقدم وأكبر مهرجان عالمي.

السينما السعودية ومشاركات خارجية

أصبحت الأعمال السينمائية السعودية مؤخراً تشارك بمهرجانات خارجية وعالمية، فكيف ترين ذلك؟

بالفعل أمر وشيء يشرفنا ونفتخر به كفنانين، عرض الأفلام السعودية في السينما والمهرجانات المحلية والعربية والعالمية أشعر بالفخر والاعتزاز، وأتمنى مزيداً من التقدم والحرفية والإتقان حتى نصل إلى أعلى المراتب.

وكيف ترين السينما بالسعودية الآن؟

الحمدلله المملكة العربية السعودي تسير بخطى قوية وراسخة وسريعة، ففي غضون فترة وجيزة من بدايات صناعة الأفلام وصلت للعالمية، وهذا ونحن مازلنا في البدايات وأتوقع التقدم والازدهار أكثر وأكثر بفضل حكومتنا الرشيدة أدامها الله علينا التي تهتم بنا من جميع الأصعدة.

بداية خيرية نظمي وأعمالها

لنعد للبدايات، كيف ومتى دخلت عالم الفن؟

اقتحمت مجال التمثيل من قبل أبنائي، فهم من فتحوا لي المجال بعدما لمسوا الموهبة لدي، وكانت البداية من خلال تقديم إعلانين لجمعية الزهايمر، بعدها مثلت في برنامج "هو وهي" في اليوتيوب، وكانت بداية الانطلاقة بعد مشاركتي في فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود الصباغ، توالت بعدها الأعمال من أفلام سينمائية ومسلسلات درامية وإعلانات منوعة.

ما هي أبرز الأعمال التي شاركت بها؟

شاركت بعدد من الأفلام كان منها فيلم "هجرة"، "مخرج خمسة"، "إلى ابني"، "عمرة والعرس الثاني"، "جنون"، و"رولم ".

وكذلك مجموعة من الأفلام القصيرة، كذلك شاركت بعدد من المسلسلات كان منها مسلسل "العيلة" ، "سكة سفر"، "دكة العبيد"، "يلا نسوق"، "بيت العنكبوت".

أيهما تفضلين الأعمال السينمائية أم الدرامية، ولماذا؟

كفنانة أفضل العمل من خلال الأعمال السينمائية أو الدرامية، فجميعها يهمني أن أشارك بها وأحبها، وأركز بالعمل على الشخصية التي سألعبها وأن تكون كلها قوية وحاسمة ومؤثرة، لا يهمني إذا كانت للسينما أو للدراما، المهم الدور وماذا سيضيف لي.

شاركت بأعمال كثيرة بمجال الدراما والسينما، فأي الأعمال أقرب إليك؟

أقرب الأدوار كان على قلبي دور "بركة" في مسلسل "سكة سفر".

خيرية نظمي- الصورة من المصدر

خيرية نظمي ودراستها

حدثينا قليلاً عن حياتك ودراستك؟

عشت حياتي وأنا يتيمة ووالدتي رحمها الله هي من ضحت بحياتها لتربيتنا أنا وأشقائي، وقد رباني الشاعر الكبير طاهر زمخشري يرحمه الله وغرس بي حب القراءة، درست في مدارس دار الحنان بمنحة من الملك فيصل الله يرحمه، ومن ثم درست في جامعة الملك عبدالعزيز، وتخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات، وكنت أول دفعة مكتبات في الجامعة.

بطبيعتي إنسانة راضية كل الرضا ومؤمنة برب العالمين إيماناً كاملاً وأنه دائماً سيكتب لي متيقنة كل الخير ويعوضني بأحسن شيء، وأنا أم لأربعة أبناء موظفين في شركات هندسية، وأحدهم عازف قيثار، ويقوم بتأليف مقطوعات موسيقية جميلة.

ما هي المشاريع القادمة ؟

هنالك مشاريع قادمة إن شاء الله، ولكن لا أستطيع في الوقت الحالي الكشف عن تفاصيلها، وسأركز على الأعمال لاختيار الجيد والمناسب والذي سيضيف إلى مسيرتي.

فيلم "هجرة"

يروي الفيلم قصة "ستي" والتي تجسدها الفنانة خيرية نظمي حيث تسافر مع حفيدتيها في عام 2001 من الجنوب إلى مكة. وعندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، ‏تنطلق "ستي" برفقة الحفيدة الصغرى شمالاً في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل. على امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى ‏حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها ‏الإنساني.

يأتي الفيلم من بطولة نخبة من النجوم السعوديين بجانب خيرية نظمي وهم: نواف الظفيري يقوم بدور "أحمد"، وظهور جديد لبطلة ‏الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور "جنى". وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم ومن إخراج المخرجة السعودية شهد أمين.

