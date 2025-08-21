مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. تفاصيل حكاية just you قبل عرضها

أبطال وصُنّاع حكاية Just You

تارا عماد صحفية في Just You

تارا عماد: شخصية "الصحفية" هي الأصعب بالنسبة لي

موعد عرض حكاية Just You

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 07:07 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق الحكاية الجديدة من مسلسل، والتي تحمل اسم "Just You"، وذلك بعد انتهاء حكاية "بتوقيت 2028" بطولة الفنانة، أمس الأربعاء، وحملت نهاية صادمة وغير متوقعة.الحكاية بطولة عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داود، وفاء صادق وغيرهم، وهي قصة أسماء عبد الناصر وجمال خزيم، وتأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري، فيما ظهر الأبطال على البوستر الرسمي للعمل في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي، حيث تتناول القصة موضوعات الهوية والعلاقات الإنسانية بتفاصيل دقيقة.وتُجسد الفنانة تارا عماد، خلال الأحداث شخصية صحفية طموحة تُدعى "سارة"، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجًا خلال الأحداث، موضحة أنّ "اسم المسلسل يعبر عن واقع كثير من الأشخاص، ممن يُخفون مشاعرهم خلف قناع من الصلابة".ورأت تارا عماد، أنّ الشخصية التي تقدمها في الحكاية، تُعد من أصعب الأدوار التي خاضتها حتى الآن، لما تحمله من تحولات نفسية عميقة وتناقضات إنسانية، مشيرة إلى أن السيناريو المحكم كان عاملًا حاسمًا في قرار مشاركتها، موضحة أن خلفيتها الشخصية ساعدتها على فهم الشخصية بشكلٍ أعمق، إذ إن والدتها كانت تعمل صحفية، كما أن لديها خبرات شخصية سابقة قريبة من الوسط الإعلامي، مما منحها واقعية في تجسيد "سارة".حكاية just you، هي الثالثة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، ومكوّنة من 5 حلقات فقط، ومن المُقرر عرضها اعتبارًا من يوم السبت المُقبل 23 أغسطس، وحتى الأربعاء من الأسبوع ذاته، عبر قناة "دي إم سي" إلى جانب منصة "شاهد" و"واتش إت".المسلسل مكوّن من 35 حلقة، مقسمة على مدار 7 حكايات مستقلة، يمتد كل منها على مدار 5 حلقات، ويُقدَّم في كل حكاية فريق عمل مختلف على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل، منها حكاية "هند" بطولة ليلى أحمد زاهر، وحازم إيهاب، وهاجر الشرنوبي ومؤمن نور، وتأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد، وحكاية "ديجافو" بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبد الحليم، وعمرو وهبة، وتأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر، وحكاية "نور مكسور"، إخراج محمود زهران.كما يتضمن المسلسل، حكاية "الوكيل" الذي انطلق تصويرها مؤخراً، وهي بطولة مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرة الشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبد الرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمدالدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.