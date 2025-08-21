هكذا احتفل فريق مسلسل سستر فخرية بيوم ميلاد هدى حسين

مسلسل "سستر فخرية" وأبطال العمل

آخر أعمال الفنان حسن عبدال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 05:09 مساءً - بكل حب احتفل فريق مسلسل "سستر فخرية" بيوم ميلاد الفنانةبطريقته الخاصة، حيث حمل الفنان حسن عبد الواحد وفريق العمل قالباً من الكعك الكبير؛ وضعت عليه صورة هدى حسين من بوستر المسلسل، وأدخلوه إلى الغرفة التي كان بها تجمع الفنانين وأضيئت شموع عليها وكتب عبارة للمخرج مناف عبدال، "كل عام وأنت بخير الملكة هدى حسين، أسرة وفريق مسلسل سستر فخرية"، وتفاجأت هدى والتقطوا صوراً وفيديوهات بوجود مخرج العمل مناف عبدال وخالد أمين وميس كمر وأحمد إيراج وجميع فريق المسلسل.وعلق الفنان حسن عبدال على الفيديو والصورة التي شارك متابعيها بها عبر صفحته على الإنستغرام وكتب: "سستر فخرية" العمر كله أمي وحبيبتي الغالية هدى حسين سنة خير عليج يا رب تعيشين وتمتعينا بفنج يا هرم من أهرامات بلادي، من كواليس مسلسل سستر فخرية قريباً".هذا وتواصل الفنانة هدى حسين تصوير مشاهدها من مسلسل "سستر فخرية" وهو مسلسل قصير مكون من 8 حلقات، من بطولة الفنانة هدى حسين، مرام البلوشي، خالد أمين، أحمد إيراج، شهاب حاجية، ميس كمر، حسن عبدال، مشعل الشايع، أبرار أبو سيف بالإضافة إلى آخرين، وقام بتأليف العمل محمد شمس فيما تولى الإخراج المخرج مناف عبدال، ومن إنتاج شركة الدراما العربية.وكان آخر عملين عرضا للفنان حسن عبد ال هما مسلسل "عابر سبيل" وهو مسلسل درامي اجتماعي، تسلط قصة العمل الضوء على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، إبتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.أما المسلسل الثاني فهو "مناير وأربع جناين"، الذي دارت أحداثه حول أم متسلطة وهي "مناير"، تعيش مع أبنائها الأربعة وزوجاتهم، وتسيطر على حياتهم، وهي من اختارت لهم زوجاتهم حسب أهوائها حسب شخصية كل منهم، وتحول حياتهم لجحيم، ما ينتج عنه العديد من الأزمات.وهو من بطولة الفنانة نور الدليمي، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب، بالإضافة إلى آخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».